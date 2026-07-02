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Les désorientés, Concert, Médiathèque Jean Lévy, Lille

samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque Jean Lévy · Lille

Les désorientés, Concert, Médiathèque Jean Lévy, Lille

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Lieu
Médiathèque Jean Lévy
Adresse
32/34, rue Edouard Delesalle
Ville
59000 Lille
Département
Nord
Tarif
Entrée libre

Les désorientés, Concert Samedi 3 octobre, 20h30 Médiathèque Jean Lévy Nord

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T20:30:00+02:00 – 2026-10-03T22:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T20:30:00+02:00 – 2026-10-03T22:00:00+02:00

De 20h30 à 22h

Ces sept musiciens d’horizons divers ont tous en leur cœur un fragment d’Orient. Tout autour du bassin méditerranéen, ils vous font voyager à travers la musique et les chants traditionnels d’Europe de l’Est, du Maghreb, de Turquie et d’Asie de l’Ouest. Mélange des langues et des cultures, chants lyriques et ancestraux, mandole traditionnelle et rythmique moderne, laissez-vous entraîner par leur groove festif et généreux !

Lille-Centre (Jean-Lévy)
#NuitsdesBibliothèques #BiblisenFolie

Médiathèque Jean Lévy 32/34, rue Edouard Delesalle Lille 59000 Lille-Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://bm-lille.fr »}]
Sept musiciens d’horizons divers vous font voyager à travers la musique et les chants traditionnels d’Europe de l’Est, du Maghreb, de Turquie et d’Asie de l’Ouest.

BmL_2025

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