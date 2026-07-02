Les désorientés, Concert, Médiathèque Jean Lévy, Lille
samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque Jean Lévy · Lille
Informations pratiques
Les désorientés, Concert Samedi 3 octobre, 20h30 Médiathèque Jean Lévy Nord
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T20:30:00+02:00 – 2026-10-03T22:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T20:30:00+02:00 – 2026-10-03T22:00:00+02:00
De 20h30 à 22h
Ces sept musiciens d’horizons divers ont tous en leur cœur un fragment d’Orient. Tout autour du bassin méditerranéen, ils vous font voyager à travers la musique et les chants traditionnels d’Europe de l’Est, du Maghreb, de Turquie et d’Asie de l’Ouest. Mélange des langues et des cultures, chants lyriques et ancestraux, mandole traditionnelle et rythmique moderne, laissez-vous entraîner par leur groove festif et généreux !
Lille-Centre (Jean-Lévy)
#NuitsdesBibliothèques #BiblisenFolie
Médiathèque Jean Lévy 32/34, rue Edouard Delesalle Lille 59000 Lille-Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://bm-lille.fr »}]
Sept musiciens d’horizons divers vous font voyager à travers la musique et les chants traditionnels d’Europe de l’Est, du Maghreb, de Turquie et d’Asie de l’Ouest.
BmL_2025
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