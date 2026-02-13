Les dessous de l’art, Médiathèque de Saint-Dizier, Saint-Dizier

Les dessous de l’art Mardi 10 mars, 18h00 Médiathèque de Saint-Dizier Haute-Marne

Sur inscription

Le musée et la médiathèque vous donnent rendez-vous pour une nouvelle saison des dessous de l’art. Au travers d’œuvres issues des collections du musée, Carole et Caroline évoqueront, cette année, les âges de la vie.

Mardi 10 mars : la force de l’âge

Pour adultes.

Médiathèque de Saint-Dizier 5 Place du Général de Gaulle, 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est 03 25 56 56 66 https://www.facebook.com/mediatheque.saintdizier/ [{« type »: « phone », « value »: « 03 25 56 56 66 »}]

Avec le musée de Saint-Dizier Atelier découverte