LES DEUILS CLANDESTINS Soissons

Soissons

LES DEUILS CLANDESTINS

7 Rue Jean de Dormans Soissons Aisne

Tarif : 5 – 5 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-26 20:00:00

fin : 2027-03-26

Date(s) :

2027-03-26

Yann, Coralie, Soheil et Bilal, sont confrontés à des formes

de deuil atypiques, difficiles à reconnaître ou à exprimer.

Chacun porte une perte singulière Yann pleure en secret un

ancien amant, Coralie et Soheil doivent faire le deuil d’un enfant

qui n’a jamais vraiment existé et Bilal s’interroge sur l’absence

de lien avec un pays qu’il n’a jamais connu. Tous vivent des

deuils invisibles, en dehors des cadres habituels.

Ils embarquent ensemble sur un voilier pour un voyage

symbolique vers une île, afin de rendre hommage aux

parents de Bilal. Mais le bateau, privé de vent et de carburant,

dérive, les forçant à affronter leurs blessures enfouies.

Le récit explore ainsi la question du deuil sous des formes non

conventionnelles, montrant comment des pertes “illégitimes”

ou invisibles peuvent profondément marquer les individus.

Véritable épopée de l’intime, la pièce est un vibrant hommage

aux amitiés sincères qui déclenchent les dialogues qui changent

la donne.

Yann, Coralie, Soheil et Bilal, sont confrontés à des formes

de deuil atypiques, difficiles à reconnaître ou à exprimer.

Chacun porte une perte singulière Yann pleure en secret un

ancien amant, Coralie et Soheil doivent faire le deuil d’un enfant

qui n’a jamais vraiment existé et Bilal s’interroge sur l’absence

de lien avec un pays qu’il n’a jamais connu. Tous vivent des

deuils invisibles, en dehors des cadres habituels.

Ils embarquent ensemble sur un voilier pour un voyage

symbolique vers une île, afin de rendre hommage aux

parents de Bilal. Mais le bateau, privé de vent et de carburant,

dérive, les forçant à affronter leurs blessures enfouies.

Le récit explore ainsi la question du deuil sous des formes non

conventionnelles, montrant comment des pertes “illégitimes”

ou invisibles peuvent profondément marquer les individus.

Véritable épopée de l’intime, la pièce est un vibrant hommage

aux amitiés sincères qui déclenchent les dialogues qui changent

la donne. .

7 Rue Jean de Dormans Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France +33 023767770 lemail@ville-soissons.fr

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English :

Yann, Coralie, Soheil, and Bilal are each facing

unconventional forms of grief that are difficult to recognize or express.

Each is dealing with a unique loss: Yann secretly mourns a

former lover; Coralie and Soheil must grieve for a child

who never truly existed; and Bilal questions his lack

of connection to a country he has never known. All of them are experiencing

invisible grief, outside the usual frameworks.

Together, they set sail on a sailboat for a

symbolic journey to an “island,” to pay tribute to

Bilal’s parents. But the boat, deprived of wind and fuel,

drifts aimlessly, forcing them to confront their buried wounds.

The story thus explores the theme of grief in unconventional ways,

showing how “illegitimate”

or invisible losses can profoundly mark individuals.

A true epic of the intimate, the play is a vibrant tribute

to the sincere friendships that spark the conversations that

change everything.

L’événement LES DEUILS CLANDESTINS Soissons a été mis à jour le 2026-06-24 par OT du Soissonnais-Valois