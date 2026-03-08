LES DEUX FACES D’UNE MÊME PIÈCE Béziers

LES DEUX FACES D’UNE MÊME PIÈCE

traverse de Colombiers Béziers Hérault

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-23

2026-05-23

Comédie musicale atypique 22 artistes, une histoire d’émotions et de rires. Depuis 8 ans, Inspiration Danse crée pour tous, au profit des Maraudes34.

Une comédie musicale atypique qui rassemble 22 artistes autour d’une histoire pleine d’émotions et de rires.

La troupe Inspiration Danse propose, depuis 8 ans, des spectacles originaux qui questionnent l’humanité de chacun.

Un spectacle tout public dont les bénéfices sont intégralement reversés à Maraudes34. .

traverse de Colombiers Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 36 36

English :

Atypical musical comedy: 22 artists, a story of emotions and laughter. For the past 8 years, Inspiration Danse has been creating for everyone, in aid of Maraudes34.

