Les dévoreurs de culture Château-Renard
vendredi 28 août 2026 · Château-Renard
Informations pratiques
Château-Renard
Les dévoreurs de culture
45 Place de la République Château-Renard Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 18:00:00
fin : 2026-08-28
Date(s) :
2026-08-28
Viens découvrir le Club Culture Ados à la médiathèque ! Un espace pour échanger autour de tes coups de cœur littéraires, musicaux et bien plus encore !
Viens découvrir le Club Culture Ados à la médiathèque ! Un espace pour échanger autour de tes coups de cœur littéraires, musicaux….. tout ce qui te passionne !
A partir de 11 ans. .
45 Place de la République Château-Renard 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 28 52 71 mediatheque@3cbo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come check out the Teen Culture Club at the library! It’s a place to share your favorite books, music, and so much more!
L’événement Les dévoreurs de culture Château-Renard a été mis à jour le 2026-08-03 par OT 3CBO
À voir aussi à Château-Renard (Loiret)
- 1,2,3… Ciné! En vacances LES GRANDES VACANCES DE COWBOY ET INDIEN Château-Renard 27 août 2026
- Après Midi Jeux de société Château-Renard 27 août 2026
- Atelier Contes et Mythes du ciel Château-Renard 28 août 2026
- Concert du trio Cordes au vent ! Viva Espana ! Château-Renard 30 août 2026
- Les P’tits lecteurs Château-Renard 5 septembre 2026