Les dialogues de la complexité – Pensée complexe et modélisation systémique Conservatoire national des Arts et Métiers (Cnam) Paris Mardi 16 juin, 09h00 sur inscription

Les dialogues de la complexité – Pensée complexe et modélisation systémique au CNAM Paris

Le Conservatoire national des arts et métiers organise « Les dialogues de la complexité », en partenariat avec La Public Factory de Sciences Po Lyon, l’Université de Montréal, l’Université du Québec à Rimouski, la revue Reliances et Dialogiques, et le soutien du Réseau Intelligence de la Complexité.

Dans la lignée des travaux de Jean-Louis Le Moigne et d’Edgar Morin, l’ambition de ces Dialogues n’est pas seulement de contribuer à la compréhension des phénomènes complexes qui font notre monde. Il s’agit aussi de s’inscrire dans l’action afin de résoudre les problèmes complexes, non linéaires, de nature systémique, auxquels nous sommes confrontés. Ceux-ci peuvent se présenter tant à l’échelle de la société, et des politiques publiques notamment, ainsi qu’à celle des organisations publiques ou privées.

La modélisation systémique développée par Jean-Louis Le Moigne a pour objet de rendre intelligible une situation complexe[1], complexe car elle procède d’un fonctionnement systémique fait de processus, d’interactions, de rétroactions, d’amplifications, etc. Modéliser permet ainsi de donner une représentation simplifiée de la réalité, une représentation qui se concentre sur des éléments considérés comme saillants afin de raisonner en vue d’agir. Le cœur du concept de pensée complexe, développé par Edgar Morin, correspond aux six volumes de la Méthode, parus entre 1977 et 2004. La Méthode est un questionnement constant, en particulier épistémologique, car la connaissance requiert nécessairement « la connaissance de la connaissance »[2].

Edgar Morin applique la pensée complexe à de nombreux domaines en lien avec les évolutions de la société contemporaine et c’est ce que proposent de faire Les Dialogues de la Complexité.

Ces Dialogues ont vocation à rassembler les enseignants-chercheurs et doctorants de toutes disciplines (sciences humaines et sociales, sciences de l’ingénieur, sciences infirmières, santé publique, etc.) qui mobilisent la pensée complexe ou la modélisation systémique dans leurs travaux de recherche et/ou leurs enseignements et projets pédagogiques.

[1] Le Moigne J.-L. (1999), La modélisation des systèmes complexes, Paris, France, Dunod, p.10.

[2] Titre du volume 3 de la Méthode (Morin, 1986).

ORGANISATION DE LA JOURNÉE EN PRÉSENTIEL À PARIS

9h-12h | Discussion autour des travaux de recherche qui mobilisent la modélisation systémique et/ou la pensée complexe

Protocoles de recherche mobilisés (recherches participatives, pluridisciplinaires, exploration, expérimentation, etc.);

Phénomènes analysés;

Résultats, pistes de compréhension et propositions (outils, processus, etc.);

Opérationnalisation auprès des acteurs de terrain (quel type de déploiement ? Quelles bonnes pratiques ? etc.);

etc.

13h30-17h | Discussion autour de la place de la modélisation systémique et de la pensée complexe dans la pédagogie au sein de l’enseignement supérieur

Quelles méthodes d’enseignement sont mobilisées auprès des étudiants (au sein des universités et des écoles supérieures) et des professionnels (formations tout au long de la vie) ?

Quels objectifs pédagogiques ?

Quelles innovations pédagogiques (jeux, études de cas, formation à distance, etc.) sont expérimentées ?

SOUMISSION DES PROPOSITIONS DE COMMUNICATION

L’appel à communication est largement ouvert aux chercheurs, enseignants-chercheurs et doctorants de tous horizons. Les propositions de communication portant sur des travaux finalisés ou en cours sont les bienvenues.

Les textes qui seront discutés lors des ateliers doivent être soumis, au plus tard le 6 avril 2026, dans un fichier Word, Times 12, interligne 1.5 qui comprend :

o Le titre de la communication (maximum de 180 caractères),

o Le nom de chaque auteur, statut et institution de rattachement,

o L’adresse courriel de chaque auteur,

o Un résumé de 2 500 mots :

pour une recherche : introduction présentant le contexte et l’objectif de la communication ; brève revue de littérature ; problématique et enjeux académiques et professionnels / pratiques de la recherche ; méthodologie de recherche ou de modélisation ; principaux résultats ; conclusion incluant les préconisations pour les praticiens.

pour une contribution concernant le volet pédagogique : introduction présentant le contexte et l’objectif de la communication ; enjeux pour l’enseignement de la complexité et/ou de la modélisation systémique ; méthodologie de travail avec les étudiants / méthodes d’enseignement ; principaux résultats ; conclusion incluant les préconisations pour les enseignants-chercheurs

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-16T09:00:00.000+02:00

Fin : 2026-06-16T17:00:00.000+02:00

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https://culture.cnam.fr/juin/les-dialogues-de-la-complexite-pensee-complexe-et-modelisation-systemique–1600060.kjsp?RH=ag_juin

Conservatoire national des Arts et Métiers (Cnam) 292 Rue Saint-Martin, 75003 Paris Quartier des Arts-et-Métiers Paris 75003 Paris



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