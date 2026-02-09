Les différents systèmes de chauffage

Le Bouchet Rosnay Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-11-12 18:00:00

fin : 2026-11-12 19:30:00

Date(s) :

2026-11-12

Comprendre les principes des différents systèmes de chauffage.

La Maison de la Rénovation du Parc naturel régional de la Brenne propose une animation pour tous sur la thématique du chauffage. Comprendre les principes des différents systèmes de chauffage. .

Le Bouchet Rosnay 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 12 16 maison.renovation@parc-naturel-brenne.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Understand the principles of different heating systems.

L’événement Les différents systèmes de chauffage Rosnay a été mis à jour le 2026-02-09 par Destination Brenne