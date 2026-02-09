Les différents systèmes de chauffage Rosnay
Les différents systèmes de chauffage Rosnay jeudi 12 novembre 2026.
Les différents systèmes de chauffage
Le Bouchet Rosnay Indre
Début : Jeudi 2026-11-12 18:00:00
fin : 2026-11-12 19:30:00
2026-11-12
Comprendre les principes des différents systèmes de chauffage.
La Maison de la Rénovation du Parc naturel régional de la Brenne propose une animation pour tous sur la thématique du chauffage. Comprendre les principes des différents systèmes de chauffage. .
Le Bouchet Rosnay 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 12 16 maison.renovation@parc-naturel-brenne.fr
English :
Understand the principles of different heating systems.
