LES DIMANCHES DE L’ORGUE, 10è édition Rue Sainte-Foy Conches-en-Ouche

Conches-en-Ouche

LES DIMANCHES DE L’ORGUE, 10è édition

Rue Sainte-Foy Eglise Sainte-Foy Conches-en-Ouche Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 17:00:00

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-05 2026-07-12 2026-07-19 2026-07-26

L’orgue de l’église Ste-Foy fait partie depuis sa reconstruction en 2006, des outils culturels de la ville de Conches.

Chaque année, sont organisés Les dimanches de l’orgue en juillet à 17h ; une série de concerts donnés par des organistes et musiciens professionnels venus de toute la France et même de l’étranger. Une cinquantaine d’entre eux a pu déjà apprécier la qualité de l’instrument construit par la manufacture Béthines les Orgues et se produire pour le plaisir d’un public toujours grandissant.

Notre ligne artistique est d’associer l’orgue à d’autres instruments pour le placer dans un contexte stylistique et patrimonial à l’égal des autres instruments. Ce roi des instruments , pourrait être considérer à part alors qu’il n’en est rien. De tout temps il fut le compagnon de cercles musicaux très variés et ces joueurs d’orgue passaient d’un style à un autre.

Respectueux du lieux et désireux de faire découvrir toute la diversité de son répertoire, le festival propose en 2026 une programmation éclectique mariage de l’orgue et de la trompette, de l’orgue et du luth, et pour la toute première fois une alliance entre l’orgue et un comédien.

Jean REGNERY, conservateur de l’orgue. .

Rue Sainte-Foy Eglise Sainte-Foy Conches-en-Ouche 27190 Eure Normandie +33 2 32 30 31 90

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English : LES DIMANCHES DE L’ORGUE, 10è édition

L’événement LES DIMANCHES DE L’ORGUE, 10è édition Conches-en-Ouche a été mis à jour le 2026-06-17 par OT du Pays de Conches