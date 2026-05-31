Les Divas de la Méditerranée de et par Camélia Jordana, Cité internationale de la langue française, Villers-Cotterêts

Les Divas de la Méditerranée de et par Camélia Jordana Samedi 27 juin, 21h00 Cité internationale de la langue française Aisne

tarif unique : 10€ – étudiant, demandeur d’emploi, minima sociaux, moins de 26 ans : gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-27T21:00:00+02:00 – 2026-06-27T22:30:00+02:00

Fin : 2026-06-27T21:00:00+02:00 – 2026-06-27T22:30:00+02:00

Qui mieux que Camélia Jordana pouvait rendre hommage aux grandes divas de la Méditerranée ? Le velours de sa voix en porte assurément l’héritage tout comme celles de ses prestigieuses invitées d’un soir.

La voix des icônes de la Méditerranée

À l’occasion du grand temps fort autour des langues arabes à la Cité, Camélia Jordana donne voix aux divas et icônes qui ont enchanté les deux rives de la Méditerranée pendant des décennies, faisant circuler le grec, le persan, le français, l’arabe et l’espagnol dans un dialogue entre passé et présent.

Il faut dire que la chanteuse est souvent là où on ne l’attend pas, prenant un réel plaisir à brouiller les cartes, à aller où son envie et ses convictions la portent, avec une curiosité artistique et un appétit créatif qu’aucun plan de carrière ne saurait assujettir.

D’Oum Kalthoum à Fairuz, de Maria Callas à Estrella Morente, Camélia Jordana donne le « la » de ce vibrant hommage musical aux côtés des comédiennes et chanteuses Estelle Meyer et Sonia Faidi, du danseur de flamenco Rubèn Molina et du musicien marocain Mhamed El Menjra. Un spectacle à vivre dans le cadre magnifique de la cour des Offices, à la nuit tombée.

De Tarifa à Tanger,

De Cadix à Alger,

De Marseille à Tunis,

De Toulon à Palerme,

D’Eraklion à Alexandrie,

De Barcelone à Gaza,

De Tel Aviv à Beyrouth,

De Tripoli à Latakia en Syrie,

Nos racines sont là, dans chacun de ces ports,

Au pieds de chacune de ces villes, baignées par cette mer,

Notre chère mère qui nous rassemble, qui nous unis.

Qui nous donne la force, l’inspiration et une voix commune,

Celle de la Méditerranée

Des femmes, des artistes,

Ont portés leurs voix à travers tous ces pays et bien au-delà.

Ces « Divas », ces combattantes, ces pionnières, ces amazones libres et fières nous ont laissé un héritage exceptionnel.

Elles ont façonné un héritage musical qui continue d’inspirer des générations entières.

Elles ont révolutionné les domaines artistiques en s’imposant au sein de sociétés patriarcales. Elles ont clamé leurs hymnes à la liberté.

Avec :

Camélie Jordana (chant)

Sonia Faidi (chant)

Estelle Meyer (chant)

Ruben Molina (danseur de Flamenco)

Mhamed El Menjra (guitare, oud et contrebasse)

Natascha Rogers (percussions et piano)

Mise en scène : Daniel San Pedro

Création lumières : Alban Sauvé

Production : La Compagnie des Petits Champs

Cité internationale de la langue française 1 Place Aristide Briand, 02600 Villers-Cotterêts, France Villers-Cotterêts 02600 Pisseleux Aisne Hauts-de-France 0364924343 https://www.cite-langue-francaise.fr [{« type »: « link », « value »: « https://tickets.monuments-nationaux.fr/fr-FR/produits-seances?site=2324065456630401647&famille=2601962053130402911 »}]

**Qui mieux que Camélia Jordana pouvait rendre hommage aux grandes divas de la Méditerranée ? Le velours de sa voix en porte assurément l’héritage tout comme celles de ses prestigieuses invitées d’un…

©DR