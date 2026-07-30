Les Dix Commandements Le Cepac Silo Marseille 2e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 2e Arrondissement

Les Dix Commandements

Jeudi 24 février 2028 à partir de 20h30. Le Cepac Silo 35 Quai du Lazaret Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 34 – 34 – 69 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2028-02-24 20:30:00

fin : 2028-02-24

Date(s) :

2028-02-24

La troupe originale de Les Dix Commandements reprend la route pour une tournée événement.

Les artistes emblématiques se retrouvent sur scène pour partager avec le public les chansons qui ont marqué toute une génération, dans une version concert riche en émotion et en énergie.



Portés par leurs voix et leur complicité intacte, ils offriront un moment de partage unique, entre souvenirs, émotions et célébration.

Une tournée exceptionnelle à ne pas manquer pour revivre la magie de retrouvailles musicales hors du commun. .

Le Cepac Silo 35 Quai du Lazaret Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

The original cast of *The Ten Commandments* is hitting the road again for a special tour.

L’événement Les Dix Commandements Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2026-07-22 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille