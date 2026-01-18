Les Ducales Concert Les Quatre Saisons du Violon au Château de Duras Duras

Les Ducales Concert Les Quatre Saisons du Violon au Château de Duras

Château de Duras Duras Lot-et-Garonne

Tarif : 12 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

2026-09-13

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

Le Château de Duras accueille un concert dans le cadre des Ducales Les Quatre Saisons du Violon . L’Orchestre des Symphonistes d’Aquitaine, dirigé par Philippe Mestres, accompagnera le soliste Aramis Monroy. En ouverture, les jeunes musiciens des écoles locales présenteront un prélude intitulé “Jeunes artistes”. En prélude à ce rendez-vous musical, une causerie avec le chef d’orchestre sera proposée à 16h à la Mairie de Duras. .

Château de Duras Duras 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 33 14 00 38

