Les Ducales Concert Les Quatre Saisons du Violon au Château de Duras Duras
Les Ducales Concert Les Quatre Saisons du Violon au Château de Duras Duras dimanche 13 septembre 2026.
Les Ducales Concert Les Quatre Saisons du Violon au Château de Duras
Château de Duras Duras Lot-et-Garonne
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-13
Le Château de Duras accueille un concert dans le cadre des Ducales Les Quatre Saisons du Violon . L’Orchestre des Symphonistes d’Aquitaine, dirigé par Philippe Mestres, accompagnera le soliste Aramis Monroy. En ouverture, les jeunes musiciens des écoles locales présenteront un prélude intitulé “Jeunes artistes”. En prélude à ce rendez-vous musical, une causerie avec le chef d’orchestre sera proposée à 16h à la Mairie de Duras. .
Château de Duras Duras 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 33 14 00 38
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Les Ducales Concert Les Quatre Saisons du Violon au Château de Duras
L’événement Les Ducales Concert Les Quatre Saisons du Violon au Château de Duras Duras a été mis à jour le 2026-01-21 par OT du Pays de Duras CDT47