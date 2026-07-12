Informations pratiques

Châtillon-sur-Indre

Les Échappées Estivales Promenades nature accompagnées à la découverte de la biodiversité locale

Châtillon-sur-Indre Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-08-08 09:00:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

L’été est là, et avec lui, le retour des Échappées Estivales dans le Châtillonnais en Berry ! Ces visites guidées, proposées tout au long de l’été, sont l’occasion idéale de (re)découvrir le territoire autrement balades nature, patrimoine, savoir-faire locaux, rencontres…

Le Châtillonnais en Berry regorge d’espaces naturels riches et variés, idéals pour les curieux de nature et les amateurs de balades champêtres. Partez à la découverte de la biodiversité locale à travers trois rendez-vous thématiques animées par Franck Lejard. À Châtillon-sur-Indre, explorez trois ambiances le jardin public et ses essences venues d’ailleurs, le canal plus sauvage propice à l’observation des plantes aquatiques, puis le vieux bourg où la végétation urbaine s’invite dans les ruelles. .

Châtillon-sur-Indre 36700 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 38 74 19 chatillon.tourisme@gmail.com

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English :

Summer is here, and with it, the return of the Échappées Estivales in Châtillonnais en Berry! These guided tours, offered throughout the summer, are the ideal opportunity to (re)discover the area in a different way: nature walks, heritage, local know-how, encounters?

L’événement Les Échappées Estivales Promenades nature accompagnées à la découverte de la biodiversité locale Châtillon-sur-Indre a été mis à jour le 2026-07-12 par BERRY