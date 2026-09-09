Les Éclaireurs de la BD, Médiathèque Léopold Sédar Senghor, Carré des Jalles, Saint-Médard-en-Jalles
samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque Léopold Sédar Senghor, Carré des Jalles · Saint-Médard-en-Jalles
Informations pratiques
Les Éclaireurs de la BD Samedi 19 septembre, 11h00 Médiathèque Léopold Sédar Senghor, Carré des Jalles Gironde
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Nous avons besoin de vous pour enrichir les collections BD et mangas de la Médiathèque !
Autour d’un petit déjeuner convivial, en partenariat avec la librairie Nouveau Chapitre, vous découvrirez une sélection de nouveautés fraîchement parues. Le principe est simple : feuilletez, discutez, échangez… puis votez pour vos coups de cœur.
Les titres plébiscités rejoindront les rayons de la Médiathèque. Une belle occasion de partager vos envies de lecture et de participer activement à la vie culturelle du lieu !
Dans le cadre du club ado.
Médiathèque Léopold Sédar Senghor, Carré des Jalles place de la République Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gajac Gironde Nouvelle-Aquitaine
Prenez part au choix des prochaines BD et mangas de la Médiathèque. lecture jeunesse
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