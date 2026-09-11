Les éclaireurs de la BD, Médiathèque Léopold Sédar Senghor, Carré des Jalles, Saint-Médard-en-Jalles
samedi 21 novembre 2026 · Médiathèque Léopold Sédar Senghor, Carré des Jalles · Saint-Médard-en-Jalles
Informations pratiques
Les éclaireurs de la BD Samedi 21 novembre, 11h00 Médiathèque Léopold Sédar Senghor, Carré des Jalles Gironde
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-21T11:00:00+01:00 – 2026-11-21T12:00:00+01:00
Fin : 2026-11-21T11:00:00+01:00 – 2026-11-21T12:00:00+01:00
Nous avons besoin d’aide pour choisir les nouveautés mangas et BD pour la médiathèque ! Dans le cadre d’un petit déj’ convivial, la librairie Nouveau chapitre viendra nous présenter les dernières sorties et votre mission sera de voter pour celles qui intégreront les collections de la médiathèque.
Médiathèque Léopold Sédar Senghor, Carré des Jalles place de la République Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gajac Gironde Nouvelle-Aquitaine
Atelier bande dessinée
Parentalité : Ville de Saint-Médard-en-Jalles
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