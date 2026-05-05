Les éclipses, Les Étincelles du Palais de la découverte, Paris

Les éclipses Samedi 23 mai, 18h15, 20h15, 21h15 Les Étincelles du Palais de la découverte

Tarif Etincelles du Palais de la découverte

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:15:00+02:00 – 2026-05-23T19:15:00+02:00

Fin : 2026-05-23T21:15:00+02:00 – 2026-05-23T22:15:00+02:00

Prêts pour l’éclipse solaire du 12 août ? Avant le grand jour, rendez-vous au planétarium pour une immersion totale au cœur du phénomène. Une séance pédagogique et captivante pour ne rien manquer de ce spectacle céleste.

Les Étincelles du Palais de la découverte 186 Rue St Charles, 75015 Paris Paris 75015 Paris Île-de-France 0185539974 https://www.palais-decouverte.fr/fr/venir-nous-voir/les-etincelles/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.palais-decouverte.fr/ »}] Le Palais de la découverte est un établissement culturel scientifique qui a pour objectif de rendre la science accessible à tous avec des expériences interactives et des démonstrations spectaculaires. Ligne 8, station Balard

Venez découvrir le phénomène des éclipses au planétarium ! Le 12 août, le ciel parisien s’assombrira quelques instants en fin de journée pour une éclipse presque totale. astronomie éclipse

Lester David