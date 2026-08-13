Informations pratiques

Béziers

LES ECLUSES DE L’ART A LA RENCONTRE DES ARTISTES JEP 2026

2 rue Relin Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Yves Marcérou dévoile ses cyanotypes inspirés des haïkus de Chiyo-ni. Découvrez sa démarche et tentez de gagner une œuvre lors du tirage au sort.

Avec ses cyanotypes, Yves Marcérou fait dialoguer la lumière, la matière et la poésie. Inspirée des haïkus de la poétesse japonaise Chiyo-ni, sa série mêle végétaux, textiles et papiers découpés pour composer des images où le vide et la trace se répondent.

Dans la profondeur des bleus et les nuances terrestres se dessine une mémoire fragile des saisons, comme un écho aux mots des haïkus. Une œuvre délicate, entre empreinte, lumière et silence.

L’artiste vous présentera sa démarche artistique, suivie d’un tirage au sort pour gagner un cyanotype, le samedi à 16h et le dimanche à 11h. .

2 rue Relin Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 81 63

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English :

Yves Marcérou unveils his cyanotypes inspired by Chiyo-ni’s haiku. Discover his artistic approach and enter the drawing to win one of his works.

L’événement LES ECLUSES DE L’ART A LA RENCONTRE DES ARTISTES JEP 2026 Béziers a été mis à jour le 2026-08-13 par 34 ADT34