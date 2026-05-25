Les égouts (e)au propre ! Musée des égouts de Paris Paris

Pendant une heure, les enfants partent à la découverte du cycle de l’eau et du fonctionnement des égouts à travers des expériences scientifiques simples et des manipulations adaptées à leur âge. Observer, trier, expérimenter : cet atelier ludique et pédagogique leur permet de mieux comprendre ce que deviennent l’eau et les déchets après avoir quitté la maison, ainsi que leur impact sur le réseau d’assainissement.

Encadrés par des médiateurs, les participants abordent également les dangers liés à certains déchets dans les égouts, tout en développant une première sensibilisation aux enjeux environnementaux.

Informations pratiques :

Durée : 1 heure

Tarif : 5 € par enfant + billet d’entrée pour l’accompagnateur

Important : un parent accompagnateur obligatoire (1 par enfant)

Places limitées

Tarifs d’entrée disponibles sur : https://musee-egouts.paris.fr/venir/

Un atelier original pour apprendre en s’amusant et découvrir les coulisses d’un réseau essentiel au quotidien des Parisiens.

Le Musée des Égouts de Paris lance la première édition de ses ateliers jeune public avec « Les égouts (e)au propre », une activité spécialement conçue pour les enfants de 6 à 9 ans.

Du samedi 30 mai 2026 au lundi 31 août 2026 :

payant Public enfants. A partir de 6 ans. Jusqu’à 9 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-30T02:00:00+02:00

fin : 2026-09-01T01:59:59+02:00

Date(s) :

Musée des égouts de Paris Pont de l’Alma 75007 Paris

+33158632784 musee-des-egouts@paris.fr



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