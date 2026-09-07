Les éléments de la table gallo-romaine, Maison des Métiers d’art, Ferrières-en-Gâtinais

Informations pratiques

Les éléments de la table gallo-romaine 19 et 20 septembre Maison des Métiers d’art Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Dans le cadre de l’exposition LesArts de la table de la Maison des metiers d’art, le futur musée archéologique Segeta présentera une « table romaine ». De plus, le public aura la possibilité d’essayer de reconnaitre les épices et aliments qui étaient consommé par les romains à travers des activités ludiques.

Maison des Métiers d’art 18 Grande-Rue 45210 Ferrières-en-Gâtinais Ferrières-en-Gâtinais 45210 Loiret Centre-Val de Loire 02 38 26 04 05 http://www.cc4v.fr/675_p_46729/maison-des-metiers-d-art.html https://www.facebook.com/maisondesmetiersdart45/ Depuis 2005, la Maison des métiers d’art valorise et fait connaître l’artisanat d’art par le biais de différentes actions dont différents cycles d’exposition et diverses médiations (rencontres, démonstrations, ateliers …). Accessible aux personnes à mobilité réduite.

Dans le cadre de l’exposition _Les_ _Arts de la table_ de la Maison des metiers d’art, le futur musée archéologique Segeta présentera une « table romaine ». De plus, le public aura la possibilité de et…

©