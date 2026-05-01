Les embuscades musicales de la Côte Bleue Maison de Saint-Julien-les-Martigues Martigues

Martigues

Les embuscades musicales de la Côte Bleue

Samedi 30 mai 2026 à partir de 14h. Maison de Saint-Julien-les-Martigues Chemin des Boules Martigues Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 14:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Balade bucolique et conviviale parsemée d’éclosions musicales, de silences partagés et de rencontres inattendues. Organisé par Les durs à cuivre . Aucune réservation n’est nécessaire.

Parcours dans la forêt et la colline avec plusieurs haltes, mini concerts ou performances artistiques.

Rafraîchissements offerts à mi-parcours.

Apéro en fanfare offert à l’arrivée.



En raison des risques d’incendie, les fumeurs devront faire abstinence.

Par respect pour la faune sauvage et libre, nos amis les chiens ne sont pas les bienvenus.

Chemins caillouteux, chaussez vous bien ! .

Maison de Saint-Julien-les-Martigues Chemin des Boules Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 42 31 10 info@martigues-tourisme.com

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English :

A bucolic and friendly stroll dotted with musical outbreaks, shared silences and unexpected encounters. Organised by Les durs à cuivre .

L’événement Les embuscades musicales de la Côte Bleue Martigues a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme de Martigues