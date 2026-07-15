Les Emmêlés Spectacle musical Salle Alfred Jarot Saint-Marcel
lundi 12 octobre 2026 · Salle Alfred Jarot · Saint-Marcel
Informations pratiques
Saint-Marcel
Les Emmêlés Spectacle musical
Salle Alfred Jarot 80 Grande Rue Saint-Marcel Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-12 20:00:00
fin : 2026-10-12
Date(s) :
2026-10-12
Le spectacle Les Emmêlés repart sur les routes à l’automne 2026 ! Créé en 2025 pour et avec des jeunes aidant·es du Charolais-Brionnais, le spectacle est un formidable outil de sensibilisation. Sur scène, ils sont quatre, accompagnés par cinq artistes professionnels.
Ce spectacle est un journal intime, celui de ces jeunes et ces enfants qui dans leur vie de tous les jours aident, ou aidaient leur proche fragile, leur mère, leur père, leur frère ou leur sœur malade, ou en situation de handicap. La société d’aujourd’hui les appelle des aidants. Nous, nous les appelons des emmêlés car leurs liens d’attachement sont complexes et puissants, et sont faits d’amour, de silence, de colère, de tendresse, d’épuisement, d’empêchement, de complicité, et de culpabilité.
Spectacle programmé dans le cadre de la Journée Nationale des Aidants en partenariat avec le Réseau des Aidants Nord 71 et le Grand Chalon. Programme complet de la journée, à venir.
Le spectacle Les Emmêlés est soutenu par AG2R La Mondiale, la Fédération des Acteurs de Solidarité, le FDJ, la Région Bourgogne-Franche-Comté, la MSA Solidaire, la Fondation A2micile et les Réseaux des Aidants 71.
Autres représentations: Mâcon le 6/10/26, Bourbon-Lancy le 8/10/2026, Matour le 15/10/2026. .
Salle Alfred Jarot 80 Grande Rue Saint-Marcel 71380 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 82 16 11 16 coordination.revertouthaut@gmail.com
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English : Les Emmêlés Spectacle musical
L’événement Les Emmêlés Spectacle musical Saint-Marcel a été mis à jour le 2026-07-07 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)
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