Les enfants de Téhéran. Comment mon père et 250 000 Juifs polonais ont survécu à la Shoah de Mikhal Dekel Mémorial de la Shoah Paris

Informations pratiques

Philippe Rey, 2025.

Mikhal Dekel a découvert très tard l’histoire de son père, Hannan. C’est la perte de ce dernier qui la conduit à entreprendre une patiente enquête pour renouer les fils de cet héritage : dix années de recherches, sur trois continents, dans les archives et à la rencontre des survivants, pour retracer le parcours d’Hannan, et avec lui de centaines de milliers de Juifs polonais. Au fil des pages se révèle ce que fut ce chemin de l’exil sur près de vingt mille kilomètres, fuyant les persécutions à travers l’URSS, la Sibérie, l’Ouzbékistan, le Kazakhstan, l’Inde et l’Iran.

En présence de l’auteure.

En conversation avec ClaireZalc, historienne, directrice de recherche au CNRS, directrice d’études à l’EHESS.

Avec le soutien de la Fondation pour la Mémoire de la Shoah.

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Au fil des pages se révèle ce que fut ce chemin de l’exil sur près de vingt mille kilomètres, fuyant les persécutions à travers l’URSS, la Sibérie, l’Ouzbékistan, le Kazakhstan, l’Inde et l’Iran.

Le jeudi 10 septembre 2026

de 19h00 à 21h00

payant

Tarif : 3€ à 5€

Tarif réduit pour les 18-25 ans et les seniors (sur présentation d’un justificatif)

Tarif gratuit pour les demandeurs d’emploi, les étudiants et les – de 18 ans (sur présentation d’un justificatif)

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-10T22:00:00+02:00

fin : 2026-09-11T00:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-10T19:00:00+02:00_2026-09-10T21:00:00+02:00

Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy l’Asnier 75004 Paris

Métro -> 7 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)

Bus -> 6772 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)

Vélib -> Hôtel de Ville – Pont-Marie (115.49m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://billetterie.memorialdelashoah.org/fr/evenement/ne-dormez-pas-chez-vous-cette-nuit +33142774472 reservation@memorialdelashoah.org https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://x.com/shoah_memorial



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