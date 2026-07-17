Les Enfants du Patrimoine, Collège Hélène Boucher, Chartres

Informations pratiques

Les Enfants du Patrimoine Vendredi 18 septembre, 14h00 Collège Hélène Boucher Eure-et-Loir

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T14:00:00+02:00 – 2026-09-18T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-18T14:00:00+02:00 – 2026-09-18T17:00:00+02:00

À la veille des Journées européennes du patrimoine, le CAUE d’Eure-et-Loir et le service Valorisation du patrimoine du Conseil départemental proposent à une classe de collégiens et à leur enseignant de découvrir, de manière ludique et grâce à un jeu de piste, la richesse du patrimoine culturel aux abords de leur établissement.

Au fil du jeu, les élèves seront invités à observer, analyser et s’interroger sur les éléments du patrimoine qui les entourent au quotidien.

Collège Hélène Boucher 23 Bd Adelphe Chasles, 28000 Chartres Chartres 28006 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

À la veille des Journées du patrimoine, le CAUE d’Eure-et-Loir et le Département invitent une classe de collégiens à découvrir, par un jeu de piste, le patrimoine autour de leur établissement.

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