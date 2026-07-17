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Les Enfants du Patrimoine, Collège Hélène Boucher, Chartres

vendredi 18 septembre 2026 · Collège Hélène Boucher · Chartres

Les Enfants du Patrimoine, Collège Hélène Boucher, Chartres

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Lieu
Collège Hélène Boucher
Adresse
23 Bd Adelphe Chasles, 28000 Chartres
Ville
28006 Chartres
Département
Eure-et-Loir

Les Enfants du Patrimoine Vendredi 18 septembre, 14h00 Collège Hélène Boucher Eure-et-Loir

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T14:00:00+02:00 – 2026-09-18T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-18T14:00:00+02:00 – 2026-09-18T17:00:00+02:00

À la veille des Journées européennes du patrimoine, le CAUE d’Eure-et-Loir et le service Valorisation du patrimoine du Conseil départemental proposent à une classe de collégiens et à leur enseignant de découvrir, de manière ludique et grâce à un jeu de piste, la richesse du patrimoine culturel aux abords de leur établissement.
Au fil du jeu, les élèves seront invités à observer, analyser et s’interroger sur les éléments du patrimoine qui les entourent au quotidien.

Collège Hélène Boucher 23 Bd Adelphe Chasles, 28000 Chartres Chartres 28006 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
À la veille des Journées du patrimoine, le CAUE d’Eure-et-Loir et le Département invitent une classe de collégiens à découvrir, par un jeu de piste, le patrimoine autour de leur établissement.

©CD28

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