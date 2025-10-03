Les Envolées Baroques La flûte d’Arlequin Auditorium Maison de la Musique et de la Danse Valence
Les Envolées Baroques La flûte d’Arlequin Auditorium Maison de la Musique et de la Danse Valence samedi 6 juin 2026.
Les Envolées Baroques La flûte d’Arlequin
Auditorium Maison de la Musique et de la Danse 32 avenue Georges Clemenceau Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 20:30:00
fin : 2026-06-06 20:30:00
Date(s) :
2026-06-06
Le festival Les Envolées Baroques s’organise notamment autour de restitutions publiques des ateliers du stage de musique ancienne qui se déroule du mois d’octobre au mois de mai.
.
Auditorium Maison de la Musique et de la Danse 32 avenue Georges Clemenceau Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 26 42 conservatoire-romans@valenceromansagglo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Les Envolées Baroques festival is organized around public performances of early music workshops, which run from October to May.
L’événement Les Envolées Baroques La flûte d’Arlequin Valence a été mis à jour le 2025-10-03 par Valence Romans Tourisme