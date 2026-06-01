LES ENVOLÉES DANSE, La Paillette, Rennes
LES ENVOLÉES DANSE, La Paillette, Rennes samedi 20 juin 2026.
LES ENVOLÉES DANSE 20 et 21 juin La Paillette Ille-et-Vilaine
5€-Majoration de 1€ le jour du spectacle
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-20T18:30:00+02:00 – 2026-06-20T19:30:00+02:00
Fin : 2026-06-21T18:30:00+02:00 – 2026-06-21T19:30:00+02:00
Deux jours de chorégraphies pour découvrir et apprécier l’univers artistique des intervenantes de La Paillette. Improvisation, lâcher-prise, plaisir et bonne musique vont rythmer ce weekend de juin !
La Paillette 6 Rue Louis Guilloux, 35000 Rennes Rennes 35043 Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « http://la-paillette.net »}]
Deux jours de chorégraphies pour découvrir et apprécier l’univers artistique des intervenantes de La Paillette. Improvisation, lâcher-prise, plaisir et bonne musique vont rythmer ce weekend de juin ! spectacle danse
DR
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