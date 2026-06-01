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LES ENVOLÉES DANSE, La Paillette, Rennes

LES ENVOLÉES DANSE, La Paillette, Rennes

LES ENVOLÉES DANSE, La Paillette, Rennes samedi 20 juin 2026.

Lieu : La Paillette

Adresse : 6 Rue Louis Guilloux, 35000 Rennes

Ville : 35043 Rennes

Département : Ille-et-Vilaine

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Tarif : 5€-Majoration de 1€ le jour du spectacle

LES ENVOLÉES DANSE 20 et 21 juin La Paillette Ille-et-Vilaine

5€-Majoration de 1€ le jour du spectacle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-20T18:30:00+02:00 – 2026-06-20T19:30:00+02:00
Fin : 2026-06-21T18:30:00+02:00 – 2026-06-21T19:30:00+02:00

Deux jours de chorégraphies pour découvrir et apprécier l’univers artistique des intervenantes de La Paillette. Improvisation, lâcher-prise, plaisir et bonne musique vont rythmer ce weekend de juin !

La Paillette 6 Rue Louis Guilloux, 35000 Rennes Rennes 35043 Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « http://la-paillette.net »}]
Deux jours de chorégraphies pour découvrir et apprécier l’univers artistique des intervenantes de La Paillette. Improvisation, lâcher-prise, plaisir et bonne musique vont rythmer ce weekend de juin ! spectacle danse

DR

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