Les Éphémères de La Cottière NUEIL-SUR-LAYON Lys-Haut-Layon

Informations pratiques

Lys-Haut-Layon

Les Éphémères de La Cottière

NUEIL-SUR-LAYON 1 Bis La Cottière Lys-Haut-Layon Maine-et-Loire

Tarif : 23 – 23 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 18:30:00

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10 2026-07-17

Soirée au coeur du domaine, avec vue sur les vignes et dégustation des vins.

Au programme repas ( entrée plat fromage dessert ) et un verre d’accueil.

De la musique vous accompagnera durant le repas et la soirée !

Réservations sur les liens présents sur facebook et Instagram

Nous pouvons envoyer les liens par mail, sms, WhatsApp, … .

NUEIL-SUR-LAYON 1 Bis La Cottière Lys-Haut-Layon 49560 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 18 93 57 32 earlsarger@gmail.com

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English :

An evening in the heart of the estate, with a view of the vineyards and a wine tasting.

L’événement Les Éphémères de La Cottière Lys-Haut-Layon a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de tourisme du Choletais