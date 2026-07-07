Les Éphémères de La Cottière NUEIL-SUR-LAYON Lys-Haut-Layon
vendredi 10 juillet 2026 · NUEIL-SUR-LAYON · Lys-Haut-Layon
Informations pratiques
Lys-Haut-Layon
Les Éphémères de La Cottière
NUEIL-SUR-LAYON 1 Bis La Cottière Lys-Haut-Layon Maine-et-Loire
Tarif : 23 – 23 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 18:30:00
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-10 2026-07-17
Soirée au coeur du domaine, avec vue sur les vignes et dégustation des vins.
Au programme repas ( entrée plat fromage dessert ) et un verre d’accueil.
De la musique vous accompagnera durant le repas et la soirée !
Réservations sur les liens présents sur facebook et Instagram
Nous pouvons envoyer les liens par mail, sms, WhatsApp, … .
NUEIL-SUR-LAYON 1 Bis La Cottière Lys-Haut-Layon 49560 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 18 93 57 32 earlsarger@gmail.com
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English :
An evening in the heart of the estate, with a view of the vineyards and a wine tasting.
L’événement Les Éphémères de La Cottière Lys-Haut-Layon a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de tourisme du Choletais
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