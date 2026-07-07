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Les Éphémères de La Cottière NUEIL-SUR-LAYON Lys-Haut-Layon

vendredi 10 juillet 2026 · NUEIL-SUR-LAYON · Lys-Haut-Layon

Informations pratiques

Début
vendredi 10 juillet 2026
Fin
vendredi 10 juillet 2026
Heure de début
18:30:00
Lieu
NUEIL-SUR-LAYON
Adresse
1 Bis La Cottière
Ville
49560 Lys-Haut-Layon
Département
Maine-et-Loire
Tarif
23 23

Lys-Haut-Layon

Les Éphémères de La Cottière

NUEIL-SUR-LAYON 1 Bis La Cottière Lys-Haut-Layon Maine-et-Loire

Tarif : 23 – 23 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 18:30:00
fin : 2026-07-10

Date(s) :
2026-07-10 2026-07-17

Soirée au coeur du domaine, avec vue sur les vignes et dégustation des vins.
Au programme repas ( entrée plat fromage dessert ) et un verre d’accueil.
De la musique vous accompagnera durant le repas et la soirée !

Réservations sur les liens présents sur facebook et Instagram
Nous pouvons envoyer les liens par mail, sms, WhatsApp, …   .

NUEIL-SUR-LAYON 1 Bis La Cottière Lys-Haut-Layon 49560 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 18 93 57 32  earlsarger@gmail.com

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English :

An evening in the heart of the estate, with a view of the vineyards and a wine tasting.

L’événement Les Éphémères de La Cottière Lys-Haut-Layon a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de tourisme du Choletais

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