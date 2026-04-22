Les Es Enchanteurs Karaoké Lieu-dit La Calanque Saint-Fargeau
Les Es Enchanteurs Karaoké Lieu-dit La Calanque Saint-Fargeau samedi 9 mai 2026.
Saint-Fargeau
Les Es Enchanteurs Karaoké
Lieu-dit La Calanque LA GUINGUETTE EN SCENE ! Saint-Fargeau Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 19:30:00
fin : 2026-05-09
Date(s) :
2026-05-09 2026-06-06 2026-07-04 2026-08-01
LES ENCHANTEURS KARAOKÉ
Toute une guinguette qui chante ensemble au rythme d’une guitare et d’une batterie .
Lieu-dit La Calanque LA GUINGUETTE EN SCENE ! Saint-Fargeau 89170 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
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English : Les Es Enchanteurs Karaoké
L’événement Les Es Enchanteurs Karaoké Saint-Fargeau a été mis à jour le 2026-04-22 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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