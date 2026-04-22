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Les Es Enchanteurs Karaoké Lieu-dit La Calanque Saint-Fargeau

Les Es Enchanteurs Karaoké Lieu-dit La Calanque Saint-Fargeau samedi 9 mai 2026.

Lieu : Lieu-dit La Calanque

Adresse : LA GUINGUETTE EN SCENE !

Ville : 89170 Saint-Fargeau

Département : Yonne

Début : samedi 9 mai 2026

Fin : samedi 9 mai 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif :

Saint-Fargeau

Les Es Enchanteurs Karaoké

Lieu-dit La Calanque LA GUINGUETTE EN SCENE ! Saint-Fargeau Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 19:30:00
fin : 2026-05-09

Date(s) :
2026-05-09 2026-06-06 2026-07-04 2026-08-01

LES ENCHANTEURS KARAOKÉ
Toute une guinguette qui chante ensemble au rythme d’une guitare et d’une batterie   .

Lieu-dit La Calanque LA GUINGUETTE EN SCENE ! Saint-Fargeau 89170 Yonne Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Les Es Enchanteurs Karaoké

L’événement Les Es Enchanteurs Karaoké Saint-Fargeau a été mis à jour le 2026-04-22 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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