Les Es Enchanteurs Karaoké Lieu-dit La Calanque Saint-Fargeau

Saint-Fargeau

Les Es Enchanteurs Karaoké

Lieu-dit La Calanque LA GUINGUETTE EN SCENE ! Saint-Fargeau Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 19:30:00

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-09 2026-06-06 2026-07-04 2026-08-01

LES ENCHANTEURS KARAOKÉ

Toute une guinguette qui chante ensemble au rythme d’une guitare et d’une batterie .

Lieu-dit La Calanque LA GUINGUETTE EN SCENE ! Saint-Fargeau 89170 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

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English : Les Es Enchanteurs Karaoké

L’événement Les Es Enchanteurs Karaoké Saint-Fargeau a été mis à jour le 2026-04-22 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)