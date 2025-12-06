Informations pratiques

Le Chambon-sur-Lignon

Les essentiels d’un placard naturo L’Automnal gourmand

132 le Genest Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

25€ tarif solidaire

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-28 09:00:00

fin : 2026-10-28 12:00:00

Date(s) :

2026-10-28

: Atelier pratique pour découvrir les bases d’une alimentation saine choisir des produits locaux, bio et de saison, comprendre leurs bienfaits et adopter les bons gestes. Livret pratique et recette simple réalisés sur place.

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132 le Genest Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 67 93 62 79 nathalie.revel.terre.et.etre@mailo.com

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English :

: Hands-on workshop to learn the basics of healthy eating: choosing local, organic, and seasonal products, understanding their benefits, and adopting good habits. A practical guide and a simple recipe created on-site.

L’événement Les essentiels d’un placard naturo L’Automnal gourmand Le Chambon-sur-Lignon a été mis à jour le 2026-08-14 par Office de Tourisme du Haut-Lignon