Les essentiels d’un placard naturo L’Automnal gourmand Le Chambon-sur-Lignon
mercredi 28 octobre 2026 · Le Chambon-sur-Lignon
Informations pratiques
Le Chambon-sur-Lignon
Les essentiels d’un placard naturo L’Automnal gourmand
132 le Genest Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire
Tarif : 30 – 30 – 30 EUR
25€ tarif solidaire
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-28 09:00:00
fin : 2026-10-28 12:00:00
Date(s) :
2026-10-28
: Atelier pratique pour découvrir les bases d’une alimentation saine choisir des produits locaux, bio et de saison, comprendre leurs bienfaits et adopter les bons gestes. Livret pratique et recette simple réalisés sur place.
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132 le Genest Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 67 93 62 79 nathalie.revel.terre.et.etre@mailo.com
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English :
: Hands-on workshop to learn the basics of healthy eating: choosing local, organic, and seasonal products, understanding their benefits, and adopting good habits. A practical guide and a simple recipe created on-site.
L’événement Les essentiels d’un placard naturo L’Automnal gourmand Le Chambon-sur-Lignon a été mis à jour le 2026-08-14 par Office de Tourisme du Haut-Lignon
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