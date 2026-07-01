Les Estivales de la Treille – 2026, Cathédrale Notre Dame de la Treille, Lille

Informations pratiques

Les Estivales de la Treille – 2026 4 juillet – 29 août, les samedis Cathédrale Notre Dame de la Treille Nord

Participation libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-04T18:30:00+02:00 – 2026-07-04T19:30:00+02:00

Fin : 2026-08-29T18:30:00+02:00 – 2026-08-29T19:30:00+02:00

C’est au moment où le soleil estival descend et illumine la façade de marbre translucide et sa rosace, que la musique résonne sous les voûtes de la cathédrale néo-gothique et contemporaine et fait vibrer le cœur du public à l’unisson des artistes.

Initié en 2015 par l’association des Amis de la Cathédrale Notre-Dame de la Treille et l’ancien Recteur de la Basilique-cathédrale, le Chanoine Arnauld CHILLON, Les Estivales de la Treille dont la signature habituelle est l’éclectisme, mettent à l’honneur les musiques classiques et baroques en y ajoutant une touche de musique traditionnelle et un soupçon d’orgue.gue. Une surprise attendra les mélomanes à la fin de ce premier concert.

4 juillet

Musique coréenne traditionnelle et contemporaine autour du MOON TRIO

Bobae KIM (chant lyrique), Benjamin CHALAT et Pietro ANGELILLO (saxophones)

accompagnés par des membres du Geochang Wind Orchestra (Corée du Sud) dir : Lee Geon-Hyeong

Nous vous informons qu’une erreur s’est glissée dans le dépliant imprimé. Le programme présenté ci-dessus est la version correcte et fait référence. Nous vous remercions de votre compréhension.

11 juillet

Chor :||: Chœur : Dialogue musical franco-allemand

Choeur ‘HXOS Chor Berlin, dir : Stelios CHATZIKTORIS & Chœur AZIMUTS (Lille), dir : Madeleine SAUR

Un concert dynamique et spatialisé avec les plus belles pages des répertoires pour chœurs d’Europe et d’ailleurs

18 juillet

CHISWICK VOICES – chœur d’élite de la Chiswick School

41 choristes de 13 à 18 ans dirigé par Zac MOXON

Œuvres à 4 ou 8 voix mixtes de Fauré, Britten et Sibelius

25 juillet

L’Amérique latine à l’honneur !

Odile HEIMBURGER, soprano colorature et Jacques SCHAB, pianiste de l’Opéra de Lille

Airs de Bernstein, Villa Lobos, Piazzolla, Ponce …

1er août

Piano Poésie, Piano Virtuose – Kateryna KULYKOVA

Concertiste et professeure au Conservatoire de Cambrai

Œuvres de Chopin, transcriptions de Liszt et de Busoni

8 août

Musique chorale sacrée – Chœur de chambre Caritas de Canterbury

Direction : Benedict PREECE

Œuvres de Byrd, Tallis, Bruckner, Britten, Messiaen ainsi que des œuvres contemporaines inspirées par l’impressionnante façade de la Basilique-cathédrale Notre Dame de la Treille.

15 août

DÉLICE DES ORGUES – duo avec voix pour la Solennité de l’Assomption

Cécile PIERROT, soprano et Denis COMTET, organiste titulaire des orgues de notre Basilique-cathédrale

Pièces méditatives ou spectaculaires, œuvres pour orgue seul, duo avec voix, musiques connues et moins connues

Œuvres de Vierne, Franck, Alain, Boëllman et Gounod.

22 août

Ensemble LA CAMERATA CHIARA – « O Virgo Splendens » (O vierge resplendissante)

Grégoire FRANCO, Noémie MURACH, Peter CHORKOV : Flûte à bec, Basson baroque & Chant, Benoît FALLAI : Théorbe, Luth, Guitare

Musiques sacrées du Xème siècle au XVIIème siècle

29 août

Escales lyriques intemporelles autour du monde

Albane CARRÈRE, Mezzo-soprano & Raphaël JOUAN, violoncelle

Du Baroque à la Bossa Nova, en passant par le folk irlandais, laissez-vous emporter par la voix caméléon de la mezzo-soprane et la douceur raffinée du violoncelle dans un voyage intemporel autour du monde

Bons concerts et bel été !

L’équipe des Amis de la Cathédrale Notre-Dame de la Treille

Cathédrale Notre Dame de la Treille Place Gilleson, 59800 Lille Lille 59800 Vieux-Lille Nord Hauts-de-France

Les « Amis de la Cathédrale ND de la Treille » en partenariat avec la Cathédrale de Lille vous propose 9 concerts de musique classique, baroque ou traditionnelle en juillet et août.

Service communication du Diocèse de Lille