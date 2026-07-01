Les Estivales de la Treille – 2026, Cathédrale Notre Dame de la Treille, Lille
samedi 4 juillet 2026 · Cathédrale Notre Dame de la Treille · Lille
Informations pratiques
Les Estivales de la Treille – 2026 4 juillet – 29 août, les samedis Cathédrale Notre Dame de la Treille Nord
Participation libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-04T18:30:00+02:00 – 2026-07-04T19:30:00+02:00
Fin : 2026-08-29T18:30:00+02:00 – 2026-08-29T19:30:00+02:00
C’est au moment où le soleil estival descend et illumine la façade de marbre translucide et sa rosace, que la musique résonne sous les voûtes de la cathédrale néo-gothique et contemporaine et fait vibrer le cœur du public à l’unisson des artistes.
Initié en 2015 par l’association des Amis de la Cathédrale Notre-Dame de la Treille et l’ancien Recteur de la Basilique-cathédrale, le Chanoine Arnauld CHILLON, Les Estivales de la Treille dont la signature habituelle est l’éclectisme, mettent à l’honneur les musiques classiques et baroques en y ajoutant une touche de musique traditionnelle et un soupçon d’orgue.gue. Une surprise attendra les mélomanes à la fin de ce premier concert.
4 juillet
Musique coréenne traditionnelle et contemporaine autour du MOON TRIO
Bobae KIM (chant lyrique), Benjamin CHALAT et Pietro ANGELILLO (saxophones)
accompagnés par des membres du Geochang Wind Orchestra (Corée du Sud) dir : Lee Geon-Hyeong
Nous vous informons qu’une erreur s’est glissée dans le dépliant imprimé. Le programme présenté ci-dessus est la version correcte et fait référence. Nous vous remercions de votre compréhension.
11 juillet
Chor :||: Chœur : Dialogue musical franco-allemand
Choeur ‘HXOS Chor Berlin, dir : Stelios CHATZIKTORIS & Chœur AZIMUTS (Lille), dir : Madeleine SAUR
Un concert dynamique et spatialisé avec les plus belles pages des répertoires pour chœurs d’Europe et d’ailleurs
18 juillet
CHISWICK VOICES – chœur d’élite de la Chiswick School
41 choristes de 13 à 18 ans dirigé par Zac MOXON
Œuvres à 4 ou 8 voix mixtes de Fauré, Britten et Sibelius
25 juillet
L’Amérique latine à l’honneur !
Odile HEIMBURGER, soprano colorature et Jacques SCHAB, pianiste de l’Opéra de Lille
Airs de Bernstein, Villa Lobos, Piazzolla, Ponce …
1er août
Piano Poésie, Piano Virtuose – Kateryna KULYKOVA
Concertiste et professeure au Conservatoire de Cambrai
Œuvres de Chopin, transcriptions de Liszt et de Busoni
8 août
Musique chorale sacrée – Chœur de chambre Caritas de Canterbury
Direction : Benedict PREECE
Œuvres de Byrd, Tallis, Bruckner, Britten, Messiaen ainsi que des œuvres contemporaines inspirées par l’impressionnante façade de la Basilique-cathédrale Notre Dame de la Treille.
15 août
DÉLICE DES ORGUES – duo avec voix pour la Solennité de l’Assomption
Cécile PIERROT, soprano et Denis COMTET, organiste titulaire des orgues de notre Basilique-cathédrale
Pièces méditatives ou spectaculaires, œuvres pour orgue seul, duo avec voix, musiques connues et moins connues
Œuvres de Vierne, Franck, Alain, Boëllman et Gounod.
22 août
Ensemble LA CAMERATA CHIARA – « O Virgo Splendens » (O vierge resplendissante)
Grégoire FRANCO, Noémie MURACH, Peter CHORKOV : Flûte à bec, Basson baroque & Chant, Benoît FALLAI : Théorbe, Luth, Guitare
Musiques sacrées du Xème siècle au XVIIème siècle
29 août
Escales lyriques intemporelles autour du monde
Albane CARRÈRE, Mezzo-soprano & Raphaël JOUAN, violoncelle
Du Baroque à la Bossa Nova, en passant par le folk irlandais, laissez-vous emporter par la voix caméléon de la mezzo-soprane et la douceur raffinée du violoncelle dans un voyage intemporel autour du monde
Bons concerts et bel été !
L’équipe des Amis de la Cathédrale Notre-Dame de la Treille
Cathédrale Notre Dame de la Treille Place Gilleson, 59800 Lille Lille 59800 Vieux-Lille Nord Hauts-de-France
Les « Amis de la Cathédrale ND de la Treille » en partenariat avec la Cathédrale de Lille vous propose 9 concerts de musique classique, baroque ou traditionnelle en juillet et août.
Service communication du Diocèse de Lille
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