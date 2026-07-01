Parc Henri Matisse autrement : promenade sonore immersive, Place François Mitterrand (à côté de la statue de François Mitterrand), Lille

Informations pratiques

Parc Henri Matisse autrement : promenade sonore immersive 4 et 11 juillet Place François Mitterrand (à côté de la statue de François Mitterrand) Nord

8 € par personne, sur inscription, gratuit pour les enfants de moins de 12 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-04T11:30:00+02:00 – 2026-07-04T12:15:00+02:00

Fin : 2026-07-11T11:30:00+02:00 – 2026-07-11T12:15:00+02:00

Au cœur de Lille, le Parc Henri Matisse offre un paysage singulier, entre ville, nature et espaces plus libres. Cette promenade sonore immersive invite à le découvrir autrement, à travers le récit, la musique et l’univers sonore.

En traversant les différents espaces du parc, les participants découvrent aussi la notion de « tiers paysage » développée par Gilles Clément : des lieux où la nature échappe en partie au contrôle humain et peut se développer plus librement.

Équipés d’un casque audio, les participants sont guidés par une narration, une création musicale originale et un univers sonore immersif. L’expérience invite à observer le parc autrement, à ralentir et à explorer une thématique universelle : comment trouver l’équilibre entre contrôle et spontanéité, entre ce que l’on organise et ce que l’on laisse émerger.

Ce n’est pas une visite guidée classique, mais une traversée sensible du parc, où paysage, nature en ville, création sonore et imaginaire font écho aux grandes idées de Gilles Clément.

L’équipe CityWhispers vous attend pour vous faire découvrir cette promenade sonore immersive. Casques audio fournis, accompagnement sur place : il ne vous reste qu’à réserver votre créneau et à vous laisser porter par l’expérience.

Durée : environ 45 minutes

Distance : environ 1,5 km

Casques audio fournis.

Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans.

Place François Mitterrand (à côté de la statue de François Mitterrand) Lille Place François Mitterrand Lille 59777 Lille-Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « info@citywhispers.me »}]

Promenade sonore immersive au Parc Henri Matisse : 45 minutes pour découvrir autrement la nature en ville, entre différents paysages, musique, spontanéité et contemplation. nature en ville parc

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