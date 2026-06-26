Les Estivales de l’Orgue : Songyeon Im Église Saint-Hélier Rennes Dimanche 23 août, 16h00 Ille-et-Vilaine

Les visites, concerts et récitals sont à entrée libre (prix libre, libre participation aux frais)

Les Estivales de l’Orgue ont 30 ans, Happy birthday !

**Récital d’orgue par Songyeon Im (Paris)**

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### Œuvres de Buxtehude, De Grigny, Mendelssohn, Alain, Ravel, Vierne

**Les Estivales de l’Orgue ont 30 ans, Happy birthday !**

30 ans, ça se fête ! Et si possible au plus près du public !

Vous êtes fidèles et nombreux depuis tant d’années aux Estivales de l’orgue que nous avons souhaité en 2026 une programmation qui va à votre rencontre : concerts de plain-pied auprès de l’orgue, moment musical à l’heure du marché, apéro-concerts durant toute une semaine en début de soirée… Les artistes invités sont pour certains certains des compagnons de route depuis le début des Estivales et pour d’autres de jeunes interprètes qui n’étaient pas encore nées au démarrage de l’aventure. L’orgue a de l’avenir. Joyeux anniversaire !

L’orgue de Saint-Hélier permet l’interprétation d’un large répertoire. **Songyeon Im**, jeune concertiste lauréate du concours international de Dudelange, propose un programme dans lequel la palette colorée de l’instrument servira les compositeurs baroques aussi bien que les compositeurs français de la première moitié du 20ème siècle. Un parcours à travers l’Europe et le temps sous les doigts d’une musicienne pleine de promesse !

_Le petit plus : A 16h00, chaque vendredi qui précède le concert, visite de l’église et découverte de l’orgue par les guides de l’office de tourisme et les organistes locaux. Pensez à réserver sur Destination Rennes !_

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-08-23T16:00:00.000+02:00

Fin : 2026-08-23T17:00:00.000+02:00

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Église Saint-Hélier 131 rue Saint-Hélier, 35000 Rennes La Pommeraie Rennes 35200 Ille-et-Vilaine



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