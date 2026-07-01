Les EstiVALes de SCIE Grimpe et casse-croûte dans les arbres Nueil-les-Aubiers
mardi 21 juillet 2026 · Nueil-les-Aubiers
Informations pratiques
Nueil-les-Aubiers
Les EstiVALes de SCIE Grimpe et casse-croûte dans les arbres
Le Cadre Vert Nueil-les-Aubiers Deux-Sèvres
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 18:00:00
fin : 2026-07-22 21:00:00
Date(s) :
2026-07-21 2026-07-22
Session de trois heures de grimpe et casse-croûte dans les arbres, pour les plus de 8 ans.
Sur inscription via le QR code ou sur le site internet de la mairie de Nueil-Les-Aubiers. .
Le Cadre Vert Nueil-les-Aubiers 79250 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 80 65 65 secretariat@ville-nueil-les-aubiers.fr
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English : Les EstiVALes de SCIE Grimpe et casse-croûte dans les arbres
L’événement Les EstiVALes de SCIE Grimpe et casse-croûte dans les arbres Nueil-les-Aubiers a été mis à jour le 2026-07-02 par OT Bocage Bressuirais
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