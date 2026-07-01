Informations pratiques

Nueil-les-Aubiers

Les EstiVALes de SCIE Grimpe et casse-croûte dans les arbres

Le Cadre Vert Nueil-les-Aubiers Deux-Sèvres

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 18:00:00

fin : 2026-07-22 21:00:00

Date(s) :

2026-07-21 2026-07-22

Session de trois heures de grimpe et casse-croûte dans les arbres, pour les plus de 8 ans.

Sur inscription via le QR code ou sur le site internet de la mairie de Nueil-Les-Aubiers. .

Le Cadre Vert Nueil-les-Aubiers 79250 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 80 65 65 secretariat@ville-nueil-les-aubiers.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les EstiVALes de SCIE Grimpe et casse-croûte dans les arbres

L’événement Les EstiVALes de SCIE Grimpe et casse-croûte dans les arbres Nueil-les-Aubiers a été mis à jour le 2026-07-02 par OT Bocage Bressuirais