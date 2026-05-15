Montpellier

LES ESTIVALES DE SWINGING MONTPELLIER

Rue la Blottière Montpellier Hérault

Tarif : 8 – 8 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-16

Tous les soirs, de 19h à 21h30, venez savourer le meilleur de notre terroir grâce à nos partenaires d’exception

• Les vins AOC Languedoc pour une immersion dans les saveurs ensoleillées de nos vignerons.

• La Maison Noilly Prat pour de délicieux cocktails frais et créatifs.

Tous les soirs, de 19h à 21h30, venez savourer le meilleur de notre terroir grâce à nos partenaires d’exception

• Les vins AOC Languedoc pour une immersion dans les saveurs ensoleillées de nos vignerons.

• La Maison Noilly Prat pour de délicieux cocktails frais et créatifs.

Tarif unique à 8 € Ce tarif comprend votre verre de dégustation (consigné 1 €) et 2 tickets de dégustation.

Bonus ce même billet vous donne accès au concert du soir et aux shows de danse !

Restauration possible sur place avec les meilleurs Food-truck de la région.

Ne manquez pas ce rendez-vous unique entre gastronomie locale et culture Swing .

Rue la Blottière Montpellier 34000 Hérault Occitanie

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English :

Every evening, from 7:00 PM to 9:30 PM, come and savor the best of our region thanks to our exceptional partners:

? AOC Languedoc wines for a taste of the sun-kissed flavors of our winemakers.

? Noilly Prat for delicious, fresh, and creative cocktails.

L’événement LES ESTIVALES DE SWINGING MONTPELLIER Montpellier a été mis à jour le 2026-06-15 par 34 OT MONTPELLIER