LES ESTIVALES DE SWINGING MONTPELLIER Montpellier
LES ESTIVALES DE SWINGING MONTPELLIER Montpellier jeudi 16 juillet 2026.
Montpellier
LES ESTIVALES DE SWINGING MONTPELLIER
Rue la Blottière Montpellier Hérault
Tarif : 8 – 8 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-16
Tous les soirs, de 19h à 21h30, venez savourer le meilleur de notre terroir grâce à nos partenaires d’exception
• Les vins AOC Languedoc pour une immersion dans les saveurs ensoleillées de nos vignerons.
• La Maison Noilly Prat pour de délicieux cocktails frais et créatifs.
Tous les soirs, de 19h à 21h30, venez savourer le meilleur de notre terroir grâce à nos partenaires d’exception
• Les vins AOC Languedoc pour une immersion dans les saveurs ensoleillées de nos vignerons.
• La Maison Noilly Prat pour de délicieux cocktails frais et créatifs.
Tarif unique à 8 € Ce tarif comprend votre verre de dégustation (consigné 1 €) et 2 tickets de dégustation.
Bonus ce même billet vous donne accès au concert du soir et aux shows de danse !
Restauration possible sur place avec les meilleurs Food-truck de la région.
Ne manquez pas ce rendez-vous unique entre gastronomie locale et culture Swing .
Rue la Blottière Montpellier 34000 Hérault Occitanie
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English :
Every evening, from 7:00 PM to 9:30 PM, come and savor the best of our region thanks to our exceptional partners:
? AOC Languedoc wines for a taste of the sun-kissed flavors of our winemakers.
? Noilly Prat for delicious, fresh, and creative cocktails.
L’événement LES ESTIVALES DE SWINGING MONTPELLIER Montpellier a été mis à jour le 2026-06-15 par 34 OT MONTPELLIER
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