LES ESTIVALES DE THAU À SÈTE Sète
vendredi 24 juillet 2026 · Sète
Informations pratiques
Sète
LES ESTIVALES DE THAU À SÈTE
Avenue Victor Hugo Sète Hérault
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
Dans une ambiance festive, venez déguster les produits du terroir, entre amis ou en famille.
Venez participer aux Estivales, des soirées découvertes de vins et produits du terroir. Différents exposants se feront un plaisir de vous présenter leurs spécialités et produits du terroir. Retrouvez tielles, coquillages, gâteaux, chocolats, glaces … Dans une ambiance musicale. Entrée Libre .
Avenue Victor Hugo Sète 34200 Hérault Occitanie +33 4 67 46 47 48
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : LES ESTIVALES DE THAU À SÈTE
Come and enjoy local produce in a festive atmosphere, with friends or family.
L’événement LES ESTIVALES DE THAU À SÈTE Sète a été mis à jour le 2026-07-04 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE
À voir aussi à Sète (Hérault)
- OLIVIER TERWAGNE SORTIE DE RESIDENCE CHANSONS FRANCAISES Sète 9 juillet 2026
- CONCERT SYNAPSON Sète 10 juillet 2026
- ATELIER CRIC CRAC Sète 10 juillet 2026
- HOUDI + 1ERE PARTIE Sète 11 juillet 2026
- OSTREA FIESTA Sète 11 juillet 2026