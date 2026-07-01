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AGENDA · Sète

LES ESTIVALES DE THAU À SÈTE Sète

vendredi 24 juillet 2026 · Sète

Informations pratiques

Début
vendredi 24 juillet 2026
Fin
vendredi 24 juillet 2026
Adresse
Avenue Victor Hugo
Ville
34200 Sète
Département
Hérault
Tarif
6 6 6

Sète

LES ESTIVALES DE THAU À SÈTE

Avenue Victor Hugo Sète Hérault

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24
fin : 2026-07-24

Date(s) :
2026-07-24

Dans une ambiance festive, venez déguster les produits du terroir, entre amis ou en famille.
Venez participer aux Estivales, des soirées découvertes de vins et produits du terroir. Différents exposants se feront un plaisir de vous présenter leurs spécialités et produits du terroir. Retrouvez tielles, coquillages, gâteaux, chocolats, glaces … Dans une ambiance musicale. Entrée Libre   .

Avenue Victor Hugo Sète 34200 Hérault Occitanie +33 4 67 46 47 48 

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English : LES ESTIVALES DE THAU À SÈTE

Come and enjoy local produce in a festive atmosphere, with friends or family.

L’événement LES ESTIVALES DE THAU À SÈTE Sète a été mis à jour le 2026-07-04 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE

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