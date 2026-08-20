Les étapes clés pour réussir son projet photovoltaïque, MRES, Lille

Informations pratiques

Les étapes clés pour réussir son projet photovoltaïque Mardi 29 septembre, 18h30 MRES Nord

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-29T18:30:00+02:00 – 2026-09-29T19:30:00+02:00

Fin : 2026-09-29T18:30:00+02:00 – 2026-09-29T19:30:00+02:00

Les étapes-clés pour réussir son projet photovoltaïque

Tout savoir sur le photovoltaïque : réglementation, investissements, valorisation, trouver un installateur de confiance, étapes administratives, déceler les arnaques, Le photovoltaïque n’aura plus de secrets pour vous !

Mardi 29 septembre 2026 – 18h30-19h30

Conférence

Lieu : MRES, salle REUZE PAPA, 5 rue Jules de Vicq, Lille

Inscription :https://solaire-en-nord.fr/calendrier/webinaire-solaire-les-etapes-cles-pour-reussir-son-projet-photovoltaique/

Animé par : Solaire en Nord

MRES 5 rue Jules de Vicq LILLE Lille 59000 Fives Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://solaire-en-nord.fr/calendrier/webinaire-solaire-les-etapes-cles-pour-reussir-son-projet-photovoltaique/ »}] [{« link »: « https://solaire-en-nord.fr/calendrier/webinaire-solaire-les-etapes-cles-pour-reussir-son-projet-photovoltaique/ »}]

Conférence

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