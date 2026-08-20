Les étapes clés pour réussir son projet photovoltaïque, MRES, Lille
mardi 29 septembre 2026 · MRES · Lille
Informations pratiques
Les étapes clés pour réussir son projet photovoltaïque Mardi 29 septembre, 18h30 MRES Nord
Gratuit, sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-29T18:30:00+02:00 – 2026-09-29T19:30:00+02:00
Fin : 2026-09-29T18:30:00+02:00 – 2026-09-29T19:30:00+02:00
Les étapes-clés pour réussir son projet photovoltaïque
Tout savoir sur le photovoltaïque : réglementation, investissements, valorisation, trouver un installateur de confiance, étapes administratives, déceler les arnaques, Le photovoltaïque n’aura plus de secrets pour vous !
Mardi 29 septembre 2026 – 18h30-19h30
Conférence
Lieu : MRES, salle REUZE PAPA, 5 rue Jules de Vicq, Lille
Inscription :https://solaire-en-nord.fr/calendrier/webinaire-solaire-les-etapes-cles-pour-reussir-son-projet-photovoltaique/
Animé par : Solaire en Nord
MRES 5 rue Jules de Vicq LILLE Lille 59000 Fives Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://solaire-en-nord.fr/calendrier/webinaire-solaire-les-etapes-cles-pour-reussir-son-projet-photovoltaique/ »}] [{« link »: « https://solaire-en-nord.fr/calendrier/webinaire-solaire-les-etapes-cles-pour-reussir-son-projet-photovoltaique/ »}]
Conférence
AMELIO
À voir aussi à Lille (Nord)
- Diffusion Drag Race France !, Le Bistrot de St So, Lille 20 août 2026
- Back To The 80’s !, Le Bistrot de St So, Lille 21 août 2026
- Création d’été, Ferme Pédagogique Marcel Dhénin, Lille 22 août 2026
- Visite à deux voix: Nature et architecture, Jardin des plantes, Lille 25 août 2026
- Les Rencards du Climat – Mensuel Août, Arkose, Lille 25 août 2026