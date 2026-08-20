UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Lille

Les étapes clés pour réussir son projet photovoltaïque, MRES, Lille

mardi 29 septembre 2026 · MRES · Lille

Les étapes clés pour réussir son projet photovoltaïque, MRES, Lille

Informations pratiques

Début
mardi 29 septembre 2026
Fin
mardi 29 septembre 2026
Lieu
MRES
Adresse
5 rue Jules de Vicq LILLE
Ville
59000 Lille
Département
Nord
Tarif
Gratuit, sur inscription

Les étapes clés pour réussir son projet photovoltaïque Mardi 29 septembre, 18h30 MRES Nord

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-29T18:30:00+02:00 – 2026-09-29T19:30:00+02:00
Fin : 2026-09-29T18:30:00+02:00 – 2026-09-29T19:30:00+02:00

Les étapes-clés pour réussir son projet photovoltaïque
Tout savoir sur le photovoltaïque : réglementation, investissements, valorisation, trouver un installateur de confiance, étapes administratives, déceler les arnaques, Le photovoltaïque n’aura plus de secrets pour vous !
Mardi 29 septembre 2026 – 18h30-19h30
Conférence
Lieu : MRES, salle REUZE PAPA, 5 rue Jules de Vicq, Lille
Inscription :https://solaire-en-nord.fr/calendrier/webinaire-solaire-les-etapes-cles-pour-reussir-son-projet-photovoltaique/
Animé par : Solaire en Nord

MRES 5 rue Jules de Vicq LILLE Lille 59000 Fives Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://solaire-en-nord.fr/calendrier/webinaire-solaire-les-etapes-cles-pour-reussir-son-projet-photovoltaique/ »}] [{« link »: « https://solaire-en-nord.fr/calendrier/webinaire-solaire-les-etapes-cles-pour-reussir-son-projet-photovoltaique/ »}]
Conférence

AMELIO

À voir aussi à Lille (Nord)