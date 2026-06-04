Les États de l’Air 2026 DGAC Paris
Les États de l’Air 2026 DGAC Paris mardi 20 octobre 2026.
Les États de l’Air 2026 DGAC Paris Mardi 20 octobre, 08h30
LES ÉTATS DE L’AIR – 20/10/2026 : LE RENDEZ-VOUS INCONTOURNABLE DE L’AÉRONAUTIQUE ET DE L’AVIATION
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-10-20T08:30:00.000+02:00
Fin : 2026-10-20T19:00:00.000+02:00
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DGAC 50 rue Henry Farman 75015 Paris Paris
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