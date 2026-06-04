Les États de l’Air 2026 DGAC Paris Mardi 20 octobre, 08h30

LES ÉTATS DE L’AIR – 20/10/2026 : LE RENDEZ-VOUS INCONTOURNABLE DE L’AÉRONAUTIQUE ET DE L’AVIATION

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-10-20T08:30:00.000+02:00

Fin : 2026-10-20T19:00:00.000+02:00

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DGAC 50 rue Henry Farman 75015 Paris Paris



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