Les études de mode, émergence d’une discipline, Château de Fontainebleau – salon des fleurs, Fontainebleau

Les études de mode, émergence d’une discipline Dimanche 7 juin, 11h30 Château de Fontainebleau – salon des fleurs Seine-et-Marne

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T11:30:00+02:00 – 2026-06-07T13:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T11:30:00+02:00 – 2026-06-07T13:00:00+02:00

Le Palais Galliera, musée de la Mode de Paris, dont les collections remontent à la Société d’Histoire du Costume fondée en 1907 a cultivé, tout au long de son histoire, une relation particulière à la recherche et à l’enseignement. Cette table-ronde permettra d’entendre Catherine Join-Diéterle, directrice du musée de 1989 à 2010, et Pascale Gorget Ballesteros, conservatrice générale du patrimoine, responsable des départements Vêtements XVIIe-XVIIIe et Poupées, mettre en perspective leurs expériences respectives dans ces domaines. Une occasion de saisir la manière dont l’histoire de la mode s’est constituée en France entre l’université et le musée.

Château de Fontainebleau – salon des fleurs Place du général de Gaulle, 77300 Fontainebleau Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France

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