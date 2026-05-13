Les étudiants à l’œuvre, Musée de Picardie, Amiens

Les étudiants à l’œuvre Samedi 23 mai, 19h00 Musée de Picardie Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Les étudiants de la Licence II Histoire de l’art de l’UFR des arts vous invitent à découvrir des œuvres marquantes de la collection du musée. 15 œuvres vous seront commentées à travers l’ensemble du musée et tout au long de la soirée

Musée de Picardie 48 Rue de la République, 80000 Amiens, France Amiens 80000 Somme Hauts-de-France 33322971400 https://www.amiens.fr/Vivre-a-Amiens/Culture-Patrimoine/Etablissements-culturels/Musee-de-Picardie https://www.facebook.com/MuseePicardie;https://www.instagram.com/museedepicardie La hache de Renancourt (de l’époque chalcolithique). Le sarcophage de Neskafaa, scribe de la XXIe dynastie égyptienne, ainsi que le « papyrus d’Amiens ». La cuve baptismale de Selincourt, du XIIe siècle. La collection de 19 tableaux destinés à la cathédrale, de la confrérie du Puy de Notre-Dame. La suite des « Neuf chasses en pays étrangers » exécutée de 1736 à 1738 pour les petits appartements de Louis XV à Versailles. La collection d’art du XXe siècle réunit surtout des œuvres postérieures à 1920.

Les étudiants de la Licence II Histoire de l’art de l’UFR des arts vous invitent à découvrir des œuvres marquantes de la collection du musée. 15 œuvres vous seront commentées à travers l’ensemble du…

©GauthierGillmann