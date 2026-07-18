Les évadés du convoi 53 de Benjamin Fogel Mémorial de la Shoah Paris

Informations pratiques

Gallimard, 2026.

Paris, hiver 1943. La famille Fogel est dénoncée, arrêtée et envoyée à Drancy. Les frères Robert et Paul s’y lient d’amitié avec l’adolescent Hugues Steiner et son mentor, le charismatique et courageux Sylvain Kaufmann.

Le 25 mars 1943, les Fogel et leurs compagnons d’infortune montent à bord du convoi 53 à destination du centre d’extermination de Sobibor. Sous l’impulsion de Sylvain, ils parviennent avec neuf autres prisonniers à s’évader du convoi. Fondé notamment sur le témoignage de Paul Fogel, grand-père de l’auteur, ce récit alliant précision historique et souffle romanesque témoigne de la force du collectif qui apparaît comme le dernier espoir des condamnés.

En présence de l’auteur, de LaurenceKaufmann, fille de Sylvain Kaufmann, évadé du convoi 53 et rescapé de la Shoah, et de ThéoSteiner, fils d’Hugues Steiner, évadé du convoi 53 et rescapé de la Shoah.

Animée par ArianeBois, journaliste et romancière. .

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Le 25 mars 1943, les Fogel et leurs compagnons d’infortune montent à bord du convoi 53 à destination du centre d’extermination de Sobibor. Sous l’impulsion de Sylvain, ils parviennent avec neuf autres prisonniers à s’évader du convoi.

Le dimanche 06 septembre 2026

de 14h00 à 17h00

payant

Tarif : 3€ à 5€

Tarif réduit pour les 18-25 ans et les seniors (sur présentation d’un justificatif)

Tarif gratuit pour les demandeurs d’emploi, les étudiants et les – de 18 ans (sur présentation d’un justificatif)

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-06T17:00:00+02:00

fin : 2026-09-06T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-06T14:00:00+02:00_2026-09-06T17:00:00+02:00

Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy l’Asnier 75004 Paris

Métro -> 7 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)

Bus -> 6772 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)

Vélib -> Hôtel de Ville – Pont-Marie (115.49m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://billetterie.memorialdelashoah.org/fr/evenement/ne-dormez-pas-chez-vous-cette-nuit +33142774472 reservation@memorialdelashoah.org https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://x.com/shoah_memorial



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