Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Les événements du conservatoire Claude Debussy Conservatoire municipal Claude Debussy – La Jonquière PARIS

Les événements du conservatoire Claude Debussy Conservatoire municipal Claude Debussy – La Jonquière PARIS

Les événements du conservatoire Claude Debussy Conservatoire municipal Claude Debussy – La Jonquière PARIS lundi 1 septembre 2025.

Lieu : Conservatoire municipal Claude Debussy - La Jonquière

Adresse : 88, rue de la Jonquière

Ville : 75017 PARIS

Département : Paris

Début : lundi 1 septembre 2025

Fin : mercredi 1 juillet 2026

Tarif : <p>entrée libre ou sur réservation</p>

Sur scène, dans notre bel auditorium ou hors les murs, les élèves vivent l’expérience unique de la scène, guidés par leurs professeurs et portés par le regard du public.

Nous vous invitons à consulter notre brochure culturelle pour plus de détails.

Chaque année, le conservatoire municipal Claude Debussy vous invite à découvrir une saison culturelle riche et variée.
Du lundi 01 septembre 2025 au mardi 30 juin 2026 :
gratuit

entrée libre ou sur réservation

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-09-01T02:00:00+02:00
fin : 2026-07-01T01:59:59+02:00
Date(s) :

Conservatoire municipal Claude Debussy – La Jonquière 88, rue de la Jonquière  75017 PARIS


Afficher la carte du lieu Conservatoire municipal Claude Debussy – La Jonquière et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Paris (Paris)