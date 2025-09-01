Les événements du conservatoire Claude Debussy Conservatoire municipal Claude Debussy – La Jonquière PARIS lundi 1 septembre 2025.

Sur scène, dans notre bel auditorium ou hors les murs, les élèves vivent l’expérience unique de la scène, guidés par leurs professeurs et portés par le regard du public.

Nous vous invitons à consulter notre brochure culturelle pour plus de détails.

Chaque année, le conservatoire municipal Claude Debussy vous invite à découvrir une saison culturelle riche et variée.

Du lundi 01 septembre 2025 au mardi 30 juin 2026 :

gratuit

entrée libre ou sur réservation

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-09-01T02:00:00+02:00

fin : 2026-07-01T01:59:59+02:00

Date(s) :

Conservatoire municipal Claude Debussy – La Jonquière 88, rue de la Jonquière 75017 PARIS



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