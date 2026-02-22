Les éventails au temps de Madame de Sévigné Exposition, conférence et démonstration de fabrique d’éventails Place aux herbes Romans-sur-Isère

Romans-sur-Isère

Les éventails au temps de Madame de Sévigné Exposition, conférence et démonstration de fabrique d’éventails

Place aux herbes Hôtel de Clérieu Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-07 17:00:00

fin : 2026-11-07 19:00:00

Date(s) :

2026-11-07 2026-11-08 2026-11-11 2026-11-12

Exposition d’éventails du temps de Madame de Sévigné.

Temps forts de l’exposition 11 Novembre à partir de 15 h 00 lecture de lettres, pour revivre la plume et l’esprit de madame de Sévigné.

Conférence sur l’histoire des éventails.

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Place aux herbes Hôtel de Clérieu Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 70 97 53 74 contact@romans-patrimoine.fr

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English :

Exhibition of fans from the time of Madame de Sévigné.

Exhibition highlights: November 11 ? from 3:00 pm: reading of letters, to relive the pen and spirit of Madame de Sévigné.

Conference on the history of fans.

L’événement Les éventails au temps de Madame de Sévigné Exposition, conférence et démonstration de fabrique d’éventails Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-04-11 par Valence Romans Tourisme