Les Expressifs : Concert « La Nouvelle Odyssée », Médiathèque François Mitterrand, Poitiers

Informations pratiques

Les Expressifs : Concert « La Nouvelle Odyssée » Samedi 3 octobre, 15h30 Médiathèque François Mitterrand Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T15:30:00+02:00 – 2026-10-03T16:15:00+02:00

Fin : 2026-10-03T15:30:00+02:00 – 2026-10-03T16:15:00+02:00

La médiathèque François-Mitterrand accueille le festival « Les Expressifs », organisé par l’association Poitiers Jeunes, pour un concert imaginé pour l’occasion.

Venez découvrir un répertoire inédit d’un trio à vents de l’Orchestre des Champs Élysées !

Médiathèque François Mitterrand 5 rue des vieilles boucheries 86000 Poitiers 86000 Vienne Nouvelle-Aquitaine 0549523151

Biblis en folie 2026

© Poitiers Jeunes