Les Expressifs : Concert « La Nouvelle Odyssée », Médiathèque François Mitterrand, Poitiers
samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque François Mitterrand · Poitiers
Informations pratiques
Les Expressifs : Concert « La Nouvelle Odyssée » Samedi 3 octobre, 15h30 Médiathèque François Mitterrand Vienne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T15:30:00+02:00 – 2026-10-03T16:15:00+02:00
Fin : 2026-10-03T15:30:00+02:00 – 2026-10-03T16:15:00+02:00
La médiathèque François-Mitterrand accueille le festival « Les Expressifs », organisé par l’association Poitiers Jeunes, pour un concert imaginé pour l’occasion.
Venez découvrir un répertoire inédit d’un trio à vents de l’Orchestre des Champs Élysées !
Médiathèque François Mitterrand 5 rue des vieilles boucheries 86000 Poitiers 86000 Vienne Nouvelle-Aquitaine 0549523151
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© Poitiers Jeunes
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