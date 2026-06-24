Les Fables de la Fontaine Roubaix

Roubaix

Les Fables de la Fontaine

31 rue de l’Epeule Roubaix Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-30 20:00:00

fin : 2026-09-30 21:00:00

Date(s) :

2026-09-30

Sur scène, le dessinateur Olivier Durand esquisse en direct les célèbres animaux (Le Corbeau et le Renard, Le Lièvre et la Tortue…), projetés sur grand écran à la manière d’un ciné-concert. Son pinceau numérique danse au rythme d’une partition hybride jouée en live par Laurent Bernard et Julien Kamoun, qui mêle habilement clavecin, pads électroniques et scie musicale.

Porté par la voix de conteurs, ce spectacle poétique dépoussière les morales d’hier avec malice. Une expérience sonore et visuelle captivante, dont la portée universelle séduira les adultes autant que les plus jeunes !

Sur scène, le dessinateur Olivier Durand esquisse en direct les célèbres animaux (Le Corbeau et le Renard, Le Lièvre et la Tortue…), projetés sur grand écran à la manière d’un ciné-concert. Son pinceau numérique danse au rythme d’une partition hybride jouée en live par Laurent Bernard et Julien Kamoun, qui mêle habilement clavecin, pads électroniques et scie musicale.

Porté par la voix de conteurs, ce spectacle poétique dépoussière les morales d’hier avec malice. Une expérience sonore et visuelle captivante, dont la portée universelle séduira les adultes autant que les plus jeunes ! .

31 rue de l’Epeule Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 20 24 07 07 contact@coliseeroubaix.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

On stage, illustrator Olivier Durand sketches famous animals live (The Crow and the Fox, The Hare and the Tortoise…), which are projected onto a large screen in the style of a film concert. His digital brush dances to the rhythm of a hybrid score performed live by Laurent Bernard and Julien Kamoun, who skillfully blend harpsichord, electronic pads, and a musical saw.

Carried by the voices of storytellers, this poetic show playfully breathes new life into the moral lessons of yesteryear. A captivating auditory and visual experience whose universal appeal will charm adults and children alike!

L’événement Les Fables de la Fontaine Roubaix a été mis à jour le 2026-06-24 par Hauts-de-France Tourisme