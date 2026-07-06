Les facettes de l’art-thérapie : rencontre avec Anne-Marie Dubois, responsable scientifique du Musée d’Art et d’Histoire de l’Hôpital Sainte-Anne et du Centre d’Etude de l’Expression Bibliothèque Glacière – Marina Tsvetaïeva Paris

Informations pratiques

Le Centre d’Étude de l’Expression (CEE) trouve son origine en

1954, lorsque le Professeur Jean Delay fonde le premier Département d’Art Psychopathologique à

la Clinique des Maladies Mentales et de l’Encéphale, confié au Professeur

Robert Volmat. En 1973, ce département évolue pour devenir le Centre d’Étude de

l’Expression tel qu’il existe aujourd’hui. Le CEE est une association d’intérêt

général. Il a pour mission la formation en art-thérapie, la recherche

scientifique, la documentation spécialisée, ainsi que la préservation et la

valorisation de la Collection Sainte-Anne. Il est également membre de l’International Council of Museums (ICOM). © MAHHSA

Anne-Marie Dubois est médecin psychiatre et pédopsychiatre.

Elle dirige de 1994 à 2018 une unité de psychothérapie à

médiation artistique à la Clinique des maladies mentales et de l’encéphale du

Centre Hospitalier Sainte-Anne. Psychanalyste formée à l’Association

psychanalytique de France, elle a contribué à l’articulation entre soins et

création. En 2023, elle est nommée Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres

pour son implication au MAHHSA et ses travaux sur la Collection Sainte-Anne,

croisant histoire de l’art et psychiatrie.

« L’art-thérapie rassemble des techniques psychothérapeutiques qui utilisent les pratiques artistiques comme principal moyen de communication et d’expression. La parole n’est pas l’outil thérapeutique principal : c’est autour de l’engagement dans un travail créatif que le travail de réflexion et d’élaboration se met en place. Toutes les formes de pratique se référant aux catégories de l’art peuvent être utilisées : la peinture, le modelage, les arts de la scène (théâtre, danse,

marionnettes), la musique, l’écriture. » Anne-Marie Dubois

Le mardi 06 octobre 2026

de 19h00 à 20h30

gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-06T22:00:00+02:00

fin : 2026-10-06T23:30:00+02:00

Date(s) : 2026-10-06T19:00:00+02:00_2026-10-06T20:30:00+02:00

Bibliothèque Glacière – Marina Tsvetaïeva 132 rue de la Glacière 75013 Paris

https://mahhsa.fr +33145895547 bibliotheque.glaciere@paris.fr



Afficher la carte du lieu Bibliothèque Glacière – Marina Tsvetaïeva et trouvez le meilleur itinéraire

