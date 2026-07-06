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Les facettes de l’art-thérapie : rencontre avec Anne-Marie Dubois, responsable scientifique du Musée d’Art et d’Histoire de l’Hôpital Sainte-Anne et du Centre d’Etude de l’Expression Bibliothèque Glacière – Marina Tsvetaïeva Paris

mardi 6 octobre 2026 · Bibliothèque Glacière - Marina Tsvetaïeva · Paris

Informations pratiques

Début
mardi 6 octobre 2026
Fin
mardi 6 octobre 2026
Lieu
Bibliothèque Glacière - Marina Tsvetaïeva
Adresse
132 rue de la Glacière
Ville
75013 Paris
Département
Paris

Le Centre d’Étude de l’Expression (CEE) trouve son origine en
1954, lorsque le Professeur Jean Delay fonde le premier Département d’Art Psychopathologique à
la Clinique des Maladies Mentales et de l’Encéphale, confié au Professeur
Robert Volmat. En 1973, ce département évolue pour devenir le Centre d’Étude de
l’Expression tel qu’il existe aujourd’hui. Le CEE est une association d’intérêt
général. Il a pour mission la formation en art-thérapie, la recherche
scientifique, la documentation spécialisée, ainsi que la préservation et la
valorisation de la Collection Sainte-Anne. Il est également membre de l’International Council of Museums (ICOM). © MAHHSA

Anne-Marie Dubois est médecin psychiatre et pédopsychiatre.

Elle dirige de 1994 à 2018 une unité de psychothérapie à
médiation artistique à la Clinique des maladies mentales et de l’encéphale du
Centre Hospitalier Sainte-Anne. Psychanalyste formée à l’Association
psychanalytique de France, elle a contribué à l’articulation entre soins et
création. En 2023, elle est nommée Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres
pour son implication au MAHHSA et ses travaux sur la Collection Sainte-Anne,
croisant histoire de l’art et psychiatrie.

« L’art-thérapie rassemble des techniques psychothérapeutiques qui utilisent les pratiques artistiques comme principal moyen de communication et d’expression. La parole n’est pas l’outil thérapeutique principal : c’est autour de l’engagement dans un travail créatif que le travail de réflexion et d’élaboration se met en place. Toutes les formes de pratique se référant aux catégories de l’art peuvent être utilisées : la peinture, le modelage, les arts de la scène (théâtre, danse,
marionnettes), la musique, l’écriture. » Anne-Marie Dubois
Le mardi 06 octobre 2026
de 19h00 à 20h30
gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-06T22:00:00+02:00
fin : 2026-10-06T23:30:00+02:00
Date(s) : 2026-10-06T19:00:00+02:00_2026-10-06T20:30:00+02:00

Bibliothèque Glacière – Marina Tsvetaïeva 132 rue de la Glacière  75013 Paris
https://mahhsa.fr +33145895547 bibliotheque.glaciere@paris.fr


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