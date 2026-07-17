Les failles du temps, Médiathèque Sainte-Savine, Sainte-Savine

Informations pratiques

Les failles du temps Samedi 3 octobre, 13h30 Médiathèque Sainte-Savine Aube

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T13:30:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T13:30:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00

En ce début de mois, une tempête violente à eu lieu. Trois éclairs violets ont zébré le ciel. Ce qui a provoqué trois déchirures dans le temps et dans l’espace. Dans plusieurs médiathèques du réseau, quelque chose a mal tourné. Lors de cette mystérieuse tempête électrique, les livres se sont mis à vibrer… puis à s’ouvrir seuls. Depuis, trois failles temporelles se sont formées entre les rayonnages libérant des fragments d’histoires qui n’auraient jamais dû se croiser. Des chevaliers errent près des bandes dessinées. Des créatures antiques rôdent entre les documentaires. Et des héros du futur cherchent désespérément à réparer le passé. Le temps lui-même est devenu instable.

Vous êtes recruté comme gardien.ne des histoires.

Mais attention… Chaque faille possède ses propres règles, ses propres dangers… et ses propres secrets.

Médiathèque Sainte-Savine 39 avenue du Général Gallieni 10300 Sainte-Savine 10300 Aube Grand Est 03.25.79.98.33 https://www.sainte-savine.fr/activites/animations-culturelles/mediatheque/ https://mediatheque-jacques-chirac.fr/;https://www.facebook.com/mediatheque10300 [{« type »: « phone », « value »: « 03.25.79.98.33 »}] La médiathèque propose un large choix d’animations destinées aux enfants et aux adultes (Rencontres littéraires, ateliers créatifs, ateliers jeux de société, ateliers robots…), et participe à des manifestations nationales ou régionales. La médiathèque vous propose également à l’emprunt durant les vacances scolaires, un jeu de société par famille, parmi notre ludothèque de plus de 200 jeux. Des conteuses de type Lunii et Merlin sont également disponibles au prêt en section jeunesse. Toutes nos animations sont gratuites, sur réservation. Accès bus, ligne 1 TCAT, arrêt 11 novembre.

Biblis en folie 2026

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