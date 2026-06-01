Les Faiseuses. Aller-retour Tunis-Strasbourg 2/2, Haute école des arts du Rhin, Strasbourg

Les Faiseuses. Aller-retour Tunis-Strasbourg 2/2 21 – 24 octobre Haute école des arts du Rhin Collectivité européenne d’Alsace

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-21T18:00:00+02:00 – 2026-10-21T23:00:00+02:00

Fin : 2026-10-24T18:00:00+02:00 – 2026-10-24T23:00:00+02:00

Porté par El Warcha, le projet Les Faiseuses a rassemblé, depuis sa création en 2024, près d’une cinquantaine de femmes. Issues de trajectoires diverses, étudiantes, professionnelles, habitantes du Kram, de La Goulette et d’ailleurs ont, à travers des résidences et la création de spectacles aux formes et thématiques variées, tissés autour d’un même fil : l’apprentissage, l’évolution, le partage, la sororité et la déconstruction de codes sociaux profondément ancrés.

Boxe, football, bodybuilding : ces disciplines, historiquement associées à des imaginaires masculins, ont été investies comme matières artistiques et politiques. Leur puissance visuelle et leur esthétique brute nourrissent les formes scéniques, tout en ouvrant des espaces de réappropriation. En les intégrant à leurs créations, Les Faiseuses déplacent les frontières, questionnent les normes et affirment leur place dans ces univers comme dans l’espace public.

Le projet « Les Faiseuses. Aller-retour Tunis-Strasbourg » se veut un projet collaboratif et expérimental entre jeunes artistes et activistes des deux bords de la Méditerranée : le collectif de designers El Warcha, les participantes du projet Les Faiseuses et, dans le cadre du projet de recherche Play>Urban, les étudiant·es de l’atelier de scénographie de la HEAR. Organisé en juillet 2026 à Tunis et en octobre à Strasbourg, la collaboration engagée met en dialogue ses participant·es à la création de formes scéniques et d’installations.

• Résidence du 5 au 24 octobre

• Représentations publiques du 21 au 24 octobre

Pour cette seconde phase, l’atelier de scénographie de la Haute école des arts du Rhin accueille à Strasbourg, et pour une résidence de 3 semaines, artistes d’El Warcha et participantes du projet Les Faiseuses. Étudiant·es et artistes accueillis co-construisent des propositions dans une pluralité de formats et d’espaces, favorisant les échanges de pratiques, de méthodes et de récits.

Cette résidence donne lieu à une nouvelle mise en forme du projet, pensée pour un public strasbourgeois. Plus qu’une transposition, il s’agit d’une réactivation : les formes, les dispositifs et les récits évoluent au contact d’un nouveau contexte, interrogeant les manières de raconter, performer et partager des expériences situées – ancrées à Tunis – tout en faisant émerger ce qui résonne, circule et se transforme entre les deux rives de la Méditerranée.

Le projet investit à la fois le Plateau scénique de la HEAR, les espaces extérieurs de l’école et l’espace public environnant pour proposer un parcours mêlant installations, formes performatives, interventions circassiennes, affichages et expositions.

Une publication, le Magazine-Manifeste des Faiseuses vient prolonger et documenter ces démarches.

Haute école des arts du Rhin 1, rue de l’Académie 67000 Strasbourg Strasbourg 67000 Krutenau Collectivité européenne d’Alsace Grand Est https://www.hear.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/les-faiseuses-aller-retour-tunis-strasbourg »}]

Porté par El Warcha, le projet Les Faiseuses a rassemblé, depuis sa création en 2024, près d’une cinquantaine de femmes. Issues de trajectoires diverses, étudiantes, professionnelles, habitantes du à…

© Pragma Studio