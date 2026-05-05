Les femmes et le Rebetiko – Grèce, Théâtre Mandapa, Paris
Les femmes et le Rebetiko – Grèce, Théâtre Mandapa, Paris samedi 23 mai 2026.
Les femmes et le Rebetiko – Grèce Samedi 23 mai, 20h30 Théâtre Mandapa
Payant
plein tarif 20 EUR
tarif réduit 15 EUR
tarif enfant 10 EUR
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T20:30:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00
Fin : 2026-05-23T20:30:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00
En Grèce, le periptero est le kiosque du coin de la rue, on y trouve de tout et à toute heure. On trouve aussi de tout dans ce Periptero musical…
En Grèce, le periptero est le kiosque du coin de la rue, on y trouve de tout et à toute heure. On trouve aussi de tout dans ce Periptero musical : chant, bouzoukis, ouds, guitare, violon, accordéon, baglama, percussions diverses.
Le groupe puise l’essentiel de son répertoire dans le rebetiko, la musique urbaine des années 1920-1950, et dans les musiques traditionnelles grecques. Qu’on l’écoute ou qu’on la danse, cette musique de taverne ne peut se passer d’un verre de vin et d’une bande d’amis !
Les musiques du groupe Periptero reflètent les émotions populaires à travers les âges. C’est à la fois une histoire contemporaine et des temps passés.
Coutsoloucas Stéphane – bouzouki
Daskalothanassis Dimitri – percussions, voix
Drossos Electra – violon
Guidi Pierre – accordéon
Roman Laurent – oud, percussions, voix
Panagiotakopoulos Christos – guitare, chant
Koulouris Effie – bouzouki, chant
Cie Periptero
Théâtre Mandapa 6 rue Wurtz Paris 75013 Quartier de la Maison-Blanche Île-de-France 01 45 89 99 00 https://www.centre-mandapa.fr/ https://twitter.com/theatremandapa;https://www.facebook.com/LeMandapa;https://www.youtube.com/@TheatreMandapa;https://www.instagram.com/centre.mandapa/ [{« type »: « phone », « value »: « 0145899900 »}, {« type »: « email », « value »: « lemandapa@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.centre-mandapa.fr/event-details/les-femmes-et-le-rebetiko-1 »}] le Théâtre Mandapa accueille des spectacles de danse, des concerts et des pièces de théâtre.
C’est aussi un lieu de création et de résidence artistiques.
En Grèce, le periptero est le kiosque du coin de la rue, on y trouve de tout et à toute heure… Concert musique grecque
Mandapa
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