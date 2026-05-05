Les femmes et le Rebetiko – Grèce, Théâtre Mandapa, Paris

Les femmes et le Rebetiko – Grèce Samedi 23 mai, 20h30 Théâtre Mandapa

Payant

plein tarif 20 EUR

tarif réduit 15 EUR

tarif enfant 10 EUR

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:30:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:30:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

En Grèce, le periptero est le kiosque du coin de la rue, on y trouve de tout et à toute heure. On trouve aussi de tout dans ce Periptero musical…

En Grèce, le periptero est le kiosque du coin de la rue, on y trouve de tout et à toute heure. On trouve aussi de tout dans ce Periptero musical : chant, bouzoukis, ouds, guitare, violon, accordéon, baglama, percussions diverses.

Le groupe puise l’essentiel de son répertoire dans le rebetiko, la musique urbaine des années 1920-1950, et dans les musiques traditionnelles grecques. Qu’on l’écoute ou qu’on la danse, cette musique de taverne ne peut se passer d’un verre de vin et d’une bande d’amis !

Les musiques du groupe Periptero reflètent les émotions populaires à travers les âges. C’est à la fois une histoire contemporaine et des temps passés.

Coutsoloucas Stéphane – bouzouki

Daskalothanassis Dimitri – percussions, voix

Drossos Electra – violon

Guidi Pierre – accordéon

Roman Laurent – oud, percussions, voix

Panagiotakopoulos Christos – guitare, chant

Koulouris Effie – bouzouki, chant

Cie Periptero

Théâtre Mandapa 6 rue Wurtz Paris 75013 Quartier de la Maison-Blanche Île-de-France 01 45 89 99 00 https://www.centre-mandapa.fr/ https://twitter.com/theatremandapa;https://www.facebook.com/LeMandapa;https://www.youtube.com/@TheatreMandapa;https://www.instagram.com/centre.mandapa/ [{« type »: « phone », « value »: « 0145899900 »}, {« type »: « email », « value »: « lemandapa@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.centre-mandapa.fr/event-details/les-femmes-et-le-rebetiko-1 »}] le Théâtre Mandapa accueille des spectacles de danse, des concerts et des pièces de théâtre.

C’est aussi un lieu de création et de résidence artistiques.

En Grèce, le periptero est le kiosque du coin de la rue, on y trouve de tout et à toute heure… Concert musique grecque

Mandapa