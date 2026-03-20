Les femmes Goldoni – spectacle À La Folie Théâtre A La Folie Théâtre paris

Un savant dosage

d’humour, de légèreté, de mœurs françaises et italiennes fait la part belle au

monde du théâtre, à l’histoire révolutionnaire et à l’émancipation des femmes.

Le spectacle

s’inscrit dans la tradition des comédies goldoniennes, tout en prolongeant la

réforme théâtrale voulue par le maestro.

Alors que la Révolution française gronde, deux actrices et un garçon d’auberge se disputent la mémoire de Goldoni, le Molière italien. Qui l’emportera ?

Du jeudi 16 avril 2026 au dimanche 21 juin 2026 :

samedi, dimanche

de 18h00 à 19h15

jeudi

de 19h30 à 20h45

payant

Tarif plein : 26€

Tarif réduit : 20€

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-16T22:30:00+02:00

fin : 2026-06-21T22:15:00+02:00

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A La Folie Théâtre 6 rue de la Folie Méricourt 75011 paris

https://folietheatre.com/?page=Spectacle&spectacle=468 +33143551480 contact@folietheatre.com https://www.facebook.com/alafolie.theatre/ https://www.facebook.com/alafolie.theatre/



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