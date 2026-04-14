Prise de parole en public – Théatre d’Improvisation Kawaa Daumesnil Paris

INSCRIPTION OBLIGATOIRE :

https://www.helloasso.com/associations/wise-community/paiements/paiement-atelier-wise-community

Dans cet atelier Wise, tu vas :

te connecter au corps et à la voix,

apprendre les bases de l’impro (écoute, présence),

jouer des mini-scènes guidées,

gagner en aisance et en spontanéité (utile aussi au travail).

Aucun prérequis. Tu viens comme tu es.

POUR QUI ? : Pour toute personne bienveillante portant de l’intérêt à la connaissance de soi, au développement personnel, à la volonté de retrouver du sens, du lien et du partage. Cadre bienveillant, confidentialité, partages optionnels.

LIEU : Kawaa Daumesnil (24 Avenue Daumesnil Paris 12e)

DATE : 16/04/2026 (19h30-21h30)

TARIF : 5 euros + Consommation obligatoire (Note importante : Cet atelier étant organisé dans un cadre associatif avec des places limitées, les inscriptions sont ni remboursables ni échangeables.

DROIT A L’IMAGE : En participant à cet évènement, vous acceptez d’être filmé(e) uniquement dans le cadre des enregistrements de groupe réalisés par la Wise (aucun enregistrement individuel ne sera effectué).

QUI SOMMES NOUS ?

« Et si au lieu d’écouter toutes ces personnes qui nous expliquent combien tout va mal, nous nous rassemblerions pour ériger un monde meilleur ? »

Au sein d’une société divisée et fragilisée, il est temps de replacer l’humain au centre du système et des interactions. Beaucoup de personnes aspirent à redonner du sens à leur existence et leur cheminement, à s’accomplir, à atteindre leurs rêves, et non ceux de la société ou de leur entourage. Pour cela, il est important de revenir à l’essentiel : savoir « qui je suis » pour savoir « où je vais » en respectant mes valeurs et mes aspirations.

La Wise Community est une communauté solidaire, multigénérationnelle, qui rassemble les personnes de bien en quête de sens et de lien social. Notre vocation : agir ensemble, avec le cœur, pour un monde meilleur. Grâce à notre écosystème de partenaires intervenant auprès de différents publics, nous offrons l’opportunité, de :

Se réaliser grâce à nos ateliers de développement personnel et professionnel.

Agir au quotidien en participant aux actions de terrain proposées par nos associations partenaires.

Progresser collectivement en partageant ses compétences, connaissances, expériences et idées.

Pour en savoir + ou nous rejoindre :

Et si tu te laissais surprendre ? L’impro, c’est l’art de dire oui, d’écouter vraiment, et de construire avec l’autre — sans scénario, sans performance, sans pression.

Le jeudi 16 avril 2026

de 19h30 à 21h30

payant

https://www.helloasso.com/associations/wise-community/paiements/paiement-atelier-wise-community

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-16T22:30:00+02:00

fin : 2026-04-17T00:30:00+02:00

Date(s) : 2026-04-16T19:30:00+02:00_2026-04-16T21:30:00+02:00

Kawaa Daumesnil 24 Avenue Daumesnil 75012 Paris



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