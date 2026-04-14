Prise de parole en public – Théatre d’Improvisation Kawaa Daumesnil Paris
Prise de parole en public – Théatre d’Improvisation Kawaa Daumesnil Paris jeudi 16 avril 2026.
INSCRIPTION OBLIGATOIRE :
https://www.helloasso.com/associations/wise-community/paiements/paiement-atelier-wise-community
Dans cet atelier Wise, tu vas :
- te connecter au corps et à la voix,
- apprendre les bases de l’impro (écoute, présence),
- jouer des mini-scènes guidées,
- gagner en aisance et en spontanéité (utile aussi au travail).
Aucun prérequis. Tu viens comme tu es.
POUR QUI ? : Pour toute personne bienveillante portant de l’intérêt à la connaissance de soi, au développement personnel, à la volonté de retrouver du sens, du lien et du partage. Cadre bienveillant, confidentialité, partages optionnels.
LIEU : Kawaa Daumesnil (24 Avenue Daumesnil Paris 12e)
DATE : 16/04/2026 (19h30-21h30)
TARIF : 5 euros + Consommation obligatoire (Note importante : Cet atelier étant organisé dans un cadre associatif avec des places limitées, les inscriptions sont ni remboursables ni échangeables.
DROIT A L’IMAGE : En participant à cet évènement, vous acceptez d’être filmé(e) uniquement dans le cadre des enregistrements de groupe réalisés par la Wise (aucun enregistrement individuel ne sera effectué).
QUI SOMMES NOUS ?
« Et si au lieu d’écouter toutes ces personnes qui nous expliquent combien tout va mal, nous nous rassemblerions pour ériger un monde meilleur ? »
Au sein d’une société divisée et fragilisée, il est temps de replacer l’humain au centre du système et des interactions. Beaucoup de personnes aspirent à redonner du sens à leur existence et leur cheminement, à s’accomplir, à atteindre leurs rêves, et non ceux de la société ou de leur entourage. Pour cela, il est important de revenir à l’essentiel : savoir « qui je suis » pour savoir « où je vais » en respectant mes valeurs et mes aspirations.
La Wise Community est une communauté solidaire, multigénérationnelle, qui rassemble les personnes de bien en quête de sens et de lien social. Notre vocation : agir ensemble, avec le cœur, pour un monde meilleur. Grâce à notre écosystème de partenaires intervenant auprès de différents publics, nous offrons l’opportunité, de :
- Se réaliser grâce à nos ateliers de développement personnel et professionnel.
- Agir au quotidien en participant aux actions de terrain proposées par nos associations partenaires.
- Progresser collectivement en partageant ses compétences, connaissances, expériences et idées.
Pour en savoir + ou nous rejoindre :
- Site : www.wise-community.com
- Instagram : [https://www.instagram.com/wise__community/ ](https://www.instagram.com/wise__community/)
Et si tu te laissais surprendre ? L’impro, c’est l’art de dire oui, d’écouter vraiment, et de construire avec l’autre — sans scénario, sans performance, sans pression.
Le jeudi 16 avril 2026
de 19h30 à 21h30
payant
https://www.helloasso.com/associations/wise-community/paiements/paiement-atelier-wise-community
Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-16T22:30:00+02:00
fin : 2026-04-17T00:30:00+02:00
Date(s) : 2026-04-16T19:30:00+02:00_2026-04-16T21:30:00+02:00
Kawaa Daumesnil 24 Avenue Daumesnil 75012 Paris
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