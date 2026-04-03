LES FEMMES ONT TOUJOURS RAISON – Les femmes ont toujours raison… THEATRE DE CHAMPAGNE Troyes

LES FEMMES ONT TOUJOURS RAISON – Les femmes ont toujours raison… Début : 2026-10-02 à 20:00. Tarif : – euros.

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THEATRE DE CHAMPAGNE BOULEVARD GAMBETTA 10000 Troyes 10