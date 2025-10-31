Les femmes ont toujours raison, les hommes n’ont jamais tort ! Zenith de Limoges Limoges

Les femmes ont toujours raison, les hommes n’ont jamais tort !

Zenith de Limoges 16 Avenue Jean Monnet Limoges Haute-Vienne

Tarif : 28 – 28 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-20

fin : 2027-03-20

Date(s) :

2027-03-20

Vivre à deux revient à traverser un champ de mines l’habitude, les petites manies, la jalousie, la belle famille, les enfants etc etc etc. Lucas et Julie vous expliquent, sans filtre et sans tabou, comment éviter les pièges ! On ne sait pas dans quel état vous entrerez dans la salle, mais on sait qu’en sortant, vous serez prêts à faire péter les noces de diamant. 100% des couples ont tenté leur chance… Et pour les célibataires… Prenez des notes. Une comédie d’un nouveau genre, interactive et participative, concoctée par les créateurs de Faites l’amour pas des gosses et Libéréee… Divorcéee . .

Zenith de Limoges 16 Avenue Jean Monnet Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 69 55 55

English : Les femmes ont toujours raison, les hommes n’ont jamais tort !

German : Les femmes ont toujours raison, les hommes n’ont jamais tort !

Italiano :

Espanol : Les femmes ont toujours raison, les hommes n’ont jamais tort !

L’événement Les femmes ont toujours raison, les hommes n’ont jamais tort ! Limoges a été mis à jour le 2025-11-03 par OT Limoges Métropole